Вместо хлеба: рецепт простых лепешек на сковороде
Хрустящие лепешки на воде быстро готовятся из минимального набора продуктов. Пошаговый рецепт подойдет тем, кто будет соблюдать Великий пост – в 2020 году он начнется 2 марта.
Ингредиенты:
- Мука –500 граммов (можно поэкспериментировать и часть пшеничной заменить рисовой или кукурузной)
- Вода –250 мл
- Сухие дрожжи – 20 граммов
- Сахар – чайная ложка
- Соль –полторы чайные ложки
- Подсолнечное масло для теста – 3 столовые ложки (тесто станет вкуснее, если использовать оливковое масло)
Пошаговый рецепт приготовления постных лепешек на воде:
Шаг 1
Дрожжи растворить в небольшом количестве теплой воды. Чтобы они быстрее "сработали", добавьте в чашку сахар. Через 10 минут, когда появится характерная шапка, можно замешивать тесто.
Шаг 2
В глубокую миску просейте муку, всыпьте соль и перемешайте венчиком. Добавьте теплую воду, вылейте дрожжи и масло. Перемешайте.
Шаг 3
Замесите тесто. Он должно получиться мягким и эластичным, если сильно прилипает к рукам, добавьте еще немного муки. Главное – не переборщить, иначе тесто будет жестким и "забитым".
Шаг 4
Накройте миску пакетом и поставьте на час-полтора в теплое место без сквозняков.
Шаг 5
От поднявшегося теста отрывайте небольшие кусочки, формируйте шарики и обваливайте в муке. Раскатывать надо потоньше, чтобы лепешки хрустели.
Шаг 6
На сковороде разогрейте масло. Жарьте до румяной корочки с двух сторон. Готовятся постные лепешки на воде достаточно быстро.
Для разнообразия в тесто можно добавлять разнообразные приправы. Попробуйте вмешать смесь итальянских трав, розмарин или базилик либо присыпать уже готовые горячие лепешки паприкой. С такими лепешками хорошо сочетаются и всяческие "намазки" – хумус, творог с зеленью и чесноком – вариантов огромное количество.
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