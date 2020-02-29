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Вместо хлеба: рецепт простых лепешек на сковороде

Вместо хлеба: рецепт простых лепешек на сковороде
Фото:pixabay.com
Порадуйте домашних горячей выпечкой

Хрустящие лепешки на воде быстро готовятся из минимального набора продуктов. Пошаговый рецепт подойдет тем, кто будет соблюдать Великий пост – в 2020 году он начнется 2 марта.

Ингредиенты:

  • Мука –500 граммов (можно поэкспериментировать и часть пшеничной заменить рисовой или кукурузной)
  • Вода –250 мл
  • Сухие дрожжи – 20 граммов
  • Сахар – чайная ложка
  • Соль –полторы чайные ложки
  • Подсолнечное масло для теста – 3 столовые ложки (тесто станет вкуснее, если использовать оливковое масло)

Пошаговый рецепт приготовления постных лепешек на воде:

Шаг 1

Дрожжи растворить в небольшом количестве теплой воды. Чтобы они быстрее "сработали", добавьте в чашку сахар. Через 10 минут, когда появится характерная шапка, можно замешивать тесто.

Шаг 2

В глубокую миску просейте муку, всыпьте соль и перемешайте венчиком. Добавьте теплую воду, вылейте дрожжи и масло. Перемешайте.

Шаг 3

Замесите тесто. Он должно получиться мягким и эластичным, если сильно прилипает к рукам, добавьте еще немного муки. Главное – не переборщить, иначе тесто будет жестким и "забитым".

Шаг 4

Накройте миску пакетом и поставьте на час-полтора в теплое место без сквозняков.

Шаг 5

От поднявшегося теста отрывайте небольшие кусочки, формируйте шарики и обваливайте в муке. Раскатывать надо потоньше, чтобы лепешки хрустели.

Шаг 6

На сковороде разогрейте масло. Жарьте до румяной корочки с двух сторон. Готовятся постные лепешки на воде достаточно быстро.

Для разнообразия в тесто можно добавлять разнообразные приправы. Попробуйте вмешать смесь итальянских трав, розмарин или базилик либо присыпать уже готовые горячие лепешки паприкой. С такими лепешками хорошо сочетаются и всяческие "намазки" – хумус, творог с зеленью и чесноком – вариантов огромное количество.


Ранее "Утро" публиковало рецепт скороспелых блинов к Масленице.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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