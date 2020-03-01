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Выпечка без хлопот: рецепт вкусных слоек к чаю

Выпечка без хлопот: рецепт вкусных слоек к чаю
Фото: Dietmar Plewka/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Домашнее печенье готовится за 15 минут

Выпечка из слоеного теста порадует всю семью. На приготовление слоек из готового теста не потребуется много времени. "Утро" представляет пошаговый рецепт вкусного десерта.

Ингредиенты слойки к чаю:

  • Готовое слоеное тесто – 450 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар – 60 гр.

Пошаговый рецепт домашней выпечки:

Шаг 1

Готовое слоеное тесто необходимо разморозить. Однако оно не должно полностью стать мягким. 

Шаг 2

Затем положить тесто на посыпанный мукой стол и слегка раскатать. Далее поделить на 21 равный прямоугольник.

Шаг 3

Яйцо разбить и отделить белок в мисочку. В другую посуду насыпать сахар.

Шаг 4

Каждый кусок слоеного теста для домашнего печенья обмакнуть в яйце, а затем – в сахаре. Выложить на противень, который стоит прикрыть пергаментной бумагой. 

Шаг 5

Выпекать в духовке слойки из готового слоеного теста к чаю 15 минут при 180 градусах.

Вкусная выпечка готова. Приятного аппетита! 

Ранее "Утро" делилось рецептом пышек на кефире.  

Полина ИВАНОВА

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