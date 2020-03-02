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Царская каша: любимый рецепт российских императоров

Царская каша: любимый рецепт российских императоров
Горячее блюдо получается очень сытным

Любимая каша Александра II называлась “барановской”. Имя образовалось в честь воспитательницы наследников царской семьи: в замужестве она была баронессой фон Баранов.

Особенно сильно горячую кашу император любил на охоте: она всегда утоляла голод и на нее не требовалось много времени.

Ингредиенты:

  • стакан ячневой крупы
  • 2,5 стакана молока
  • 1 ст.л. сливочного масла
  • 200 гр. жирной сметаны
  • 4 яйца
  • соль по вкусу


Приготовление царской каши:

Шаг 1

Промываем ячневую крупу и заливаем холодной водой на три часа. После сливаем жидкость и еще раз промываем крупу в сите под проточной водой.

Шаг 2

Молоко доводим до кипения в кастрюле и добавляем к нему ячневую крупу. После добавляем половину столовой ложки масла и соль по вкусу, варим кашу на слабом огне до полного размягчения крупы. На это уйдет около 20-30 минут.

Шаг 3

Снимаем кашу с плиты и добавляем оставшееся масло, яйца взбиваем со сметаной и перекладываем в смесь.

Шаг 4

Разогреваем духовку до 180°C и ставим туда кашу в удобной посуде. Готовим до появления румяной корочки.

Царская каша готова. Осталось подать ее на стол горячей.

Ранее "Утро" поделилось рецептом необычных котлет с овсянкой.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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