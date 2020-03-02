Царская каша: любимый рецепт российских императоров
Любимая каша Александра II называлась “барановской”. Имя образовалось в честь воспитательницы наследников царской семьи: в замужестве она была баронессой фон Баранов.
Особенно сильно горячую кашу император любил на охоте: она всегда утоляла голод и на нее не требовалось много времени.
Ингредиенты:
- стакан ячневой крупы
- 2,5 стакана молока
- 1 ст.л. сливочного масла
- 200 гр. жирной сметаны
- 4 яйца
- соль по вкусу
Приготовление царской каши:
Шаг 1
Промываем ячневую крупу и заливаем холодной водой на три часа. После сливаем жидкость и еще раз промываем крупу в сите под проточной водой.
Шаг 2
Молоко доводим до кипения в кастрюле и добавляем к нему ячневую крупу. После добавляем половину столовой ложки масла и соль по вкусу, варим кашу на слабом огне до полного размягчения крупы. На это уйдет около 20-30 минут.
Шаг 3
Снимаем кашу с плиты и добавляем оставшееся масло, яйца взбиваем со сметаной и перекладываем в смесь.
Шаг 4
Разогреваем духовку до 180°C и ставим туда кашу в удобной посуде. Готовим до появления румяной корочки.
Царская каша готова. Осталось подать ее на стол горячей.
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