Существует множество способов приготовления этого салата, но только один из них считается тем самым и легко удастся любому с помощью простой инструкции

Впервые селедка под шубой была приготовлена в 1918 г. в таверне купца Богимолова. Блюдо сразу стало популярно: его готовили и в СССР, а затем и в России. В названии этой еды зашифрована аббревиатура "Шовинизму и Упадку – Бойкот и Анафема".

С советских времен вкус этого салата изменился из-за большого разнообразия способов приготовления. Однако сохранился тот самый простой рецепт салата "селедка под шубой", который придется по вкусу каждому гостю, даже самому привередливому.

Ингредиенты (на 4 порции)

Картошка – 400 г

Свекла – 400 г

Морковь – 300 г

Яйца – 4 шт.

Репчатый лук – 1 шт.

Филе сельди – 200 г

Майонез

Зелень – для украшения

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Картошку и морковь отварить в подсоленной воде. Отдельно от них отварить вкрутую яйца и свеклу. Сварившиеся овощи и яйца охладить, почистить и натереть с помощью крупной терки.

Шаг 2

Репчатый лук для блюда очистить, нарезать мелкими кубиками и залить кипятком. Через полминуты воду слить.

Шаг 3

Рыбу по рецепту нужно почистить от косточек, затем порезать на мелкие кубики.

Шаг 4

Теперь, используя простой рецепт салата "селедка под шубой", следует выложить в салатник сначала рыбу, затем лук и картофель. Сверху смазать все майонезом.

Шаг 5

Затем нужно выложить остальные ингредиенты салата: морковь, яйца и свеклу. Сверху нужно снова добавить майонез. Готовый салат должен настояться в холодильнике минимум полчаса. Перед подачей блюдо стоит украсить зеленью.



. Добавлять много соли в овощи не стоит, ведь сельдь сама по себе достаточно соленая. Чтобы вкус получился более нежным, вместо майонеза можно смешать с йогуртом или сметаной. Укладывать слои овощей и рыбы нужно не очень плотно, чтобы все ингредиенты пропитались.

Пищевая и энергетическая ценность закуски "селедка под шубой" (классический рецепт)

На 100 г готового блюда

Белки – 5,1

Жиры – 3

Углеводы – 8

Килокалории – 80, 1

Таков простой рецепт знаменитого блюда "селедка под шубой", которое готовили наши бабушки и мамы.