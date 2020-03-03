Селедка под шубой: классический рецепт знаменитого блюда
Впервые селедка под шубой была приготовлена в 1918 г. в таверне купца Богимолова. Блюдо сразу стало популярно: его готовили и в СССР, а затем и в России. В названии этой еды зашифрована аббревиатура "Шовинизму и Упадку – Бойкот и Анафема".
С советских времен вкус этого салата изменился из-за большого разнообразия способов приготовления. Однако сохранился тот самый простой рецепт салата "селедка под шубой", который придется по вкусу каждому гостю, даже самому привередливому.
Ингредиенты (на 4 порции)
- Картошка – 400 г
- Свекла – 400 г
- Морковь – 300 г
- Яйца – 4 шт.
- Репчатый лук – 1 шт.
- Филе сельди – 200 г
- Майонез
- Зелень – для украшения
Пошаговый рецепт:
Шаг 1
Картошку и морковь отварить в подсоленной воде. Отдельно от них отварить вкрутую яйца и свеклу. Сварившиеся овощи и яйца охладить, почистить и натереть с помощью крупной терки.
Шаг 2
Репчатый лук для блюда очистить, нарезать мелкими кубиками и залить кипятком. Через полминуты воду слить.
Шаг 3
Рыбу по рецепту нужно почистить от косточек, затем порезать на мелкие кубики.
Шаг 4
Теперь, используя простой рецепт салата "селедка под шубой", следует выложить в салатник сначала рыбу, затем лук и картофель. Сверху смазать все майонезом.
Шаг 5
Затем нужно выложить остальные ингредиенты салата: морковь, яйца и свеклу. Сверху нужно снова добавить майонез. Готовый салат должен настояться в холодильнике минимум полчаса. Перед подачей блюдо стоит украсить зеленью.
Пищевая и энергетическая ценность закуски "селедка под шубой" (классический рецепт)
На 100 г готового блюда
Белки – 5,1
Жиры – 3
Углеводы – 8
Килокалории – 80, 1
Таков простой рецепт знаменитого блюда "селедка под шубой", которое готовили наши бабушки и мамы.
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