По-настоящему весенний рецепт: изысканный жюльен "Пять грибов"
Жюльен "Пять грибов" – изысканное блюдо, которое легко и просто готовится. Правда, для создания кулинарного шедевра придется запастись временем и продуктовой корзиной. Он входит в серию весенних рецептов от шеф-повара образовательного проекта "Шатология" Марианны Орлинковой.
Ингредиенты:
- Сухие лесные грибы (лучше белые) – 40 г
- Лисички – 300 г
- Шампиньоны – 200 г
- Вешени – 200 г
- Хорошо плавящийся сыр (молодой или выдержанный) – 80 г
- Сливочное масло – 50 г
- Соль
- Свежемолотая смесь перцев
- Трюфельное масло
- Зеленый салат для подачи
Для грибного соуса "Бешамель"
- Грибной бульон – 300 мл
- Сливки 11-20% – 300 мл
- Сливочное масло – 2 ст. л.
- Мука – 3 ст. л.
- Свеженатертый мускатный орех – щепотка
- Соль
Пошаговый рецепт:
Шаг 1
Замочите сухие грибы в 500 мл теплой воды на 2 часа. Затем сварите их в той же воде: доведите до кипения и томите на слабом огне 10 минут. Процедите бульон через полотенце, грибы промойте отфильтрованной водой, нарежьте небольшими кусочками.
Шаг 2
Остальные грибы при необходимости промойте, нарежьте средними кусочками, обжарьте сначала на сухой сковороде на сильном огне 5 минут. Затем добавьте масло и сухие грибы, жарьте еще 5–7 минут. Посолите и поперчите.
Шаг 3
Для соуса "Бешамель" обжарьте муку с маслом в течение 2–3 минут. Влейте молоко, размешайте до однородности, варите, помешивая, 5 минут. Приправьте мускатным орехом и солью.
Шаг 4
Смешайте грибы с соусом и тертым сыром, приправьте трюфельным маслом, разложите по формочкам. Запекайте при 200 градусах до румяной корочки на поверхности примерно 10 минут. Подавайте с зеленым салатом. Приятного аппетита!
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