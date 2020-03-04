Блюдо потребует времени, зато результат заставит гостей попросить добавки

Жюльен "Пять грибов" – изысканное блюдо, которое легко и просто готовится. Правда, для создания кулинарного шедевра придется запастись временем и продуктовой корзиной. Он входит в серию весенних рецептов от шеф-повара образовательного проекта "Шатология" Марианны Орлинковой.

Ингредиенты:

Сухие лесные грибы (лучше белые) – 40 г

– 40 г Лисички – 300 г

– 300 г Шампиньоны – 200 г

– 200 г Вешени – 200 г

– 200 г Хорошо плавящийся сыр (молодой или выдержанный) – 80 г

– 80 г Сливочное масло – 50 г

– 50 г Соль

Свежемолотая смесь перцев

Трюфельное масло

Зеленый салат для подачи





Для грибного соуса "Бешамель"

Грибной бульон – 300 мл

– 300 мл Сливки 11-20% – 300 мл

– 300 мл Сливочное масло – 2 ст. л.

– 2 ст. л. Мука – 3 ст. л.

– 3 ст. л. Свеженатертый мускатный орех – щепотка

– щепотка Соль

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Замочите сухие грибы в 500 мл теплой воды на 2 часа. Затем сварите их в той же воде: доведите до кипения и томите на слабом огне 10 минут. Процедите бульон через полотенце, грибы промойте отфильтрованной водой, нарежьте небольшими кусочками.

Шаг 2

Остальные грибы при необходимости промойте, нарежьте средними кусочками, обжарьте сначала на сухой сковороде на сильном огне 5 минут. Затем добавьте масло и сухие грибы, жарьте еще 5–7 минут. Посолите и поперчите.

Шаг 3

Для соуса "Бешамель" обжарьте муку с маслом в течение 2–3 минут. Влейте молоко, размешайте до однородности, варите, помешивая, 5 минут. Приправьте мускатным орехом и солью.

Шаг 4

Смешайте грибы с соусом и тертым сыром, приправьте трюфельным маслом, разложите по формочкам. Запекайте при 200 градусах до румяной корочки на поверхности примерно 10 минут. Подавайте с зеленым салатом. Приятного аппетита!