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По-настоящему весенний рецепт: изысканный жюльен "Пять грибов"

По-настоящему весенний рецепт: изысканный жюльен "Пять грибов"
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Блюдо потребует времени, зато результат заставит гостей попросить добавки

Жюльен "Пять грибов" – изысканное блюдо, которое легко и просто готовится. Правда, для создания кулинарного шедевра придется запастись временем и продуктовой корзиной. Он входит в серию весенних рецептов от шеф-повара образовательного проекта "Шатология" Марианны Орлинковой.

Ингредиенты:

  • Сухие лесные грибы (лучше белые) – 40 г
  • Лисички – 300 г
  • Шампиньоны – 200 г
  • Вешени – 200 г
  • Хорошо плавящийся сыр (молодой или выдержанный) – 80 г
  • Сливочное масло – 50 г
  • Соль 
  • Свежемолотая смесь перцев 
  • Трюфельное масло 
  • Зеленый салат для подачи


Для грибного соуса "Бешамель"

  • Грибной бульон – 300 мл
  • Сливки 11-20% – 300 мл
  • Сливочное масло – 2 ст. л. 
  • Мука – 3 ст. л. 
  • Свеженатертый мускатный орех – щепотка
  • Соль 

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Замочите сухие грибы в 500 мл теплой воды на 2 часа. Затем сварите их в той же воде: доведите до кипения и томите на слабом огне 10 минут. Процедите бульон через полотенце, грибы промойте отфильтрованной водой, нарежьте небольшими кусочками.

Шаг 2

Остальные грибы при необходимости промойте, нарежьте средними кусочками, обжарьте сначала на сухой сковороде на сильном огне 5 минут. Затем добавьте масло и сухие грибы, жарьте еще 5–7 минут. Посолите и поперчите.

Шаг 3

Для соуса "Бешамель" обжарьте муку с маслом в течение 2–3 минут. Влейте молоко, размешайте до однородности, варите, помешивая, 5 минут. Приправьте мускатным орехом и солью.

Шаг 4

Смешайте грибы с соусом и тертым сыром, приправьте трюфельным маслом, разложите по формочкам. Запекайте при 200 градусах до румяной корочки на поверхности примерно 10 минут. Подавайте с зеленым салатом. Приятного аппетита! 

Ксения АНДРЕЕВА

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