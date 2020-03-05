Быстрый торт без выпечки: рецепт к женскому празднику
Этот легкий и нежный торт станет прекрасным украшением праздничного стола в канун 8 Марта. Десерт готовится без выпечки, просто и довольно быстро, а его несомненным плюсом является то, что можно экспериментировать с ингредиентами, смешивая и меняя их.
Ингредиенты для торта:
- Сливочное масло – 150 г.
- Мука – 250 г.
Сахар– 50 г.
Сметана – 500 г.
Яйца – 2 шт.
Картофельный крахмал – 2 ст.л.
Сахар-100 г.
Пошаговый рецепт приготовления торта:
Шаг 1
Натереть 150 г. сливочного масла и смешать с просеянной мукой, добавить 50 г. сахара, перемешать. Масло лучше предварительно заморозить. Полученная масса должна напоминать крупную крошку по своей консистенции.
Шаг 2
Поджарить до золотистого цвета получившуюся массу на горячей сковороде без добавления масла, постоянно помешивая.
Шаг 3
Приготовление крема: смешиваем в кастрюле 500 г. жирной сметаны, 2 яйца, 2 ст.л картофельного крахмала, и 100 г. сахара. Варим на небольшом огне до получения однородной массы. Как только крем для торта схватится – добавить 50 г. сливочного масла, перемешать. Можно немного изменить крем, например, добавив вместо сметаны сгущенку с маслом или варенье. В таком случае яйца и крахмал добавлять не нужно.
Шаг 4
Собирать десерт можно в форме для выпечки. Если ее нет, подойдет обыкновенная фольга. На дно формочки выкладываем обжаренную крошку, сверху поливаем кремом. Повторяем слои, пока не закончатся ингредиенты.
Готовый торт ставим в холодильник минимум на 3-4 часа, желательно на ночь.
Ранее "Утро" делилось рецептом торта "Карма".
Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки
Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру
Действия русских в Сирии довели турок до паники
Идлибский котел погрузил СМИ и военных в Турции в состояние истерики и страха
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Добавляйте в кофе: всего одна специя поднимет потенцию после 50 лет
- Сохранить здоровье после 60 лет помогут простые правила питания
- Вредят здоровью: кому нельзя есть блины
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Выбор читателей
- Сытная начинка из сыра и ветчины: рецепт блинов с припеком
- Вместо яичницы: рецепт нестандартного завтрака
- Дырчатые блины на молоке: рецепт на Масленицу - 2020
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ