Вкусный десерт легко приготовить

Этот легкий и нежный торт станет прекрасным украшением праздничного стола в канун 8 Марта. Десерт готовится без выпечки, просто и довольно быстро, а его несомненным плюсом является то, что можно экспериментировать с ингредиентами, смешивая и меняя их.





Ингредиенты для торта:

Сливочное масло – 150 г.

Мука – 250 г.



Сахар– 50 г.

Сметана – 500 г.

Яйца – 2 шт.

Картофельный крахмал – 2 ст.л.

Сахар-100 г.

Пошаговый рецепт приготовления торта:

Шаг 1

Натереть 150 г. сливочного масла и смешать с просеянной мукой, добавить 50 г. сахара, перемешать. Масло лучше предварительно заморозить. Полученная масса должна напоминать крупную крошку по своей консистенции.

Шаг 2

Поджарить до золотистого цвета получившуюся массу на горячей сковороде без добавления масла, постоянно помешивая.

Шаг 3

Приготовление крема: смешиваем в кастрюле 500 г. жирной сметаны, 2 яйца, 2 ст.л картофельного крахмала, и 100 г. сахара. Варим на небольшом огне до получения однородной массы. Как только крем для торта схватится – добавить 50 г. сливочного масла, перемешать. Можно немного изменить крем, например, добавив вместо сметаны сгущенку с маслом или варенье. В таком случае яйца и крахмал добавлять не нужно.

Шаг 4

Собирать десерт можно в форме для выпечки. Если ее нет, подойдет обыкновенная фольга. На дно формочки выкладываем обжаренную крошку, сверху поливаем кремом. Повторяем слои, пока не закончатся ингредиенты.

Готовый торт ставим в холодильник минимум на 3-4 часа, желательно на ночь.

Ранее "Утро" делилось рецептом торта "Карма".