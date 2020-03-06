Для закуски понадобится минимум ингредиентов

Чтобы приготовить сытный и вкусный салат "холостяка", не придется ничего варить или даже нарезать. Для блюда нужны привычные продукты, которые создадут пикантное сочетание.

Ингредиенты:

Консервированная кукуруза – 1 банка

Консервированная красная фасоль – 1 банка

Сухарики – 2 пачки по вкусу

Майонез – по вкусу

Укроп и чеснок – по вкусу

Пошаговый рецепт салата "холстяк":

Шаг 1

Укроп и чеснок предварительно нарезаем, чтобы избежать крупных кусочков в блюде.

Шаг 2

Все ингредиенты перемешиваем в емкости нужного объема до однородной массы. Сухарики добавляем последними или выкладываем сверху, чтобы они не размокли.

Шаг 3

Дополнительно в салат можно добавить копченую колбасу, сыр или сладкий перец по вкусу. Перед подачее блюдо не надо солить, потому что в ингредиентах достаточно соли.

Простой салат готов!

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