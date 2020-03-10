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Королевский завтрак: рецепт творожно-сырных колечек

Королевский завтрак: рецепт творожно-сырных колечек
Фото: pixabay.com
Новое блюдо готовится полчаса

Приготовить вкусный и оригинальный завтрак – непростая задача. Если не нравится тратить время на долгие хлопоты у плиты, но хочется съесть что-то новенькое, можно попробовать испечь колечки из сыра и творога. Сделать их очень просто, а готовятся они быстро.

Ингредиенты для выпечки:

  • Мука – 200 гр
  • Яйца – 2 шт.
  • Твердый сыр – 100 гр. 
  • Творог – 300 гр.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Желток для смазывания
  • Кунжут и соль – по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления необычного завтрака:

Шаг 1

Сделать тесто для колечек. Смешать яйца с щепоткой соли, прибавить натертый на мелкой терке сыр, творог, муку и разрыхлитель.

Шаг 2

Слепить из теста для колечек шар, затем поделить его на 8-10 частей. Каждую часть раскатать в колбаску, концы ее соединить, чтобы получилось кольцо.

Шаг 3

Выложить творожно-сырные колечки на застеленный пергаментом противень. Смазать их сверху желтком и посыпать кунжутом.

Шаг 4

Духовку разогреть до +180°. Выпекать колечки для завтрака 20-25 минут. Подавать готовую творожно-сырную выпечку с вареньем, медом или сметаной. Такой завтрак понравится и взрослым, и детям.

Ранее "Утро" поделилось рецептом простого и быстрого пирога на кефире. 

Валентина МАЙОРОВА

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