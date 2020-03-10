Королевский завтрак: рецепт творожно-сырных колечек
Приготовить вкусный и оригинальный завтрак – непростая задача. Если не нравится тратить время на долгие хлопоты у плиты, но хочется съесть что-то новенькое, можно попробовать испечь колечки из сыра и творога. Сделать их очень просто, а готовятся они быстро.
Ингредиенты для выпечки:
- Мука – 200 гр
- Яйца – 2 шт.
- Твердый сыр – 100 гр.
- Творог – 300 гр.
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Желток для смазывания
- Кунжут и соль – по вкусу
Пошаговый рецепт приготовления необычного завтрака:
Шаг 1
Сделать тесто для колечек. Смешать яйца с щепоткой соли, прибавить натертый на мелкой терке сыр, творог, муку и разрыхлитель.
Шаг 2
Слепить из теста для колечек шар, затем поделить его на 8-10 частей. Каждую часть раскатать в колбаску, концы ее соединить, чтобы получилось кольцо.
Шаг 3
Выложить творожно-сырные колечки на застеленный пергаментом противень. Смазать их сверху желтком и посыпать кунжутом.
Шаг 4
Духовку разогреть до +180°. Выпекать колечки для завтрака 20-25 минут. Подавать готовую творожно-сырную выпечку с вареньем, медом или сметаной. Такой завтрак понравится и взрослым, и детям.
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