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Лепешка "Пятиминутка": рецепт моментального завтрака

Лепешка "Пятиминутка": рецепт моментального завтрака
Фото: pixabay.com
С начинкой можно смело экспериментировать и заворачивать в лаваш то, что есть под рукой

Бытует мнение, что завтрак – один из главных приемов пищи. Он должен быть питательным и полезным. Однако многие отдают предпочтение вкусным завтракам. Прекрасным примером сочетания пользы и вкуса являются лепешки с яблочной начинкой. При этом их приготовление совсем не требует кулинарного мастерства и много времени. Всего-навсего Вам понадобится 5 минут.  

Ингредиенты:

  • Лаваш – 50 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Яблоко – 100 г
  • Сахар – 10 г

Пошаговый рецепт быстрого завтрака:

Шаг 1

Измельчаем яблоко на кубики и обжариваем их на сковороде с сахаром. Вместо него можно добавить мед.

Шаг 2

В лаваш прямоугольной формы выкладываем нашу начинку и сворачиваем из него "конвертик".

Шаг 3

Взбиваем в миске яйцо и смазываем им получившуюся из лаваша фигуру. 

Шаг 4

Обжариваем смазанный конвертик с двух сторон на сковороде. Завтрак готов. 

Кстати, с начинкой можно смело экспериментировать и каждый день заворачивать в лаваш что-то новенькое.

Ранее "Утро" рассказало, что ни в коем случае нельзя есть с утра. 

Ксения АНДРЕЕВА

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