С начинкой можно смело экспериментировать и заворачивать в лаваш то, что есть под рукой

Бытует мнение, что завтрак – один из главных приемов пищи. Он должен быть питательным и полезным. Однако многие отдают предпочтение вкусным завтракам. Прекрасным примером сочетания пользы и вкуса являются лепешки с яблочной начинкой. При этом их приготовление совсем не требует кулинарного мастерства и много времени. Всего-навсего Вам понадобится 5 минут.

Ингредиенты:

Лаваш – 50 г

– 50 г Яйцо – 1 шт.

– 1 шт. Яблоко – 100 г

– 100 г Сахар – 10 г

Пошаговый рецепт быстрого завтрака:

Шаг 1

Измельчаем яблоко на кубики и обжариваем их на сковороде с сахаром. Вместо него можно добавить мед.

Шаг 2

В лаваш прямоугольной формы выкладываем нашу начинку и сворачиваем из него "конвертик".

Шаг 3

Взбиваем в миске яйцо и смазываем им получившуюся из лаваша фигуру.

Шаг 4

Обжариваем смазанный конвертик с двух сторон на сковороде. Завтрак готов.

Кстати, с начинкой можно смело экспериментировать и каждый день заворачивать в лаваш что-то новенькое.

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