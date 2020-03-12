Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Картофельная бабка: простой рецепт запеканки с курицей

Картофельная бабка: простой рецепт запеканки с курицей
Фото: pixabay.com
Для приготовления сытного блюда на всю семью понадобится всего два продукта

Картофельная запеканка с курицей станет отличный вариантом блюда на обед. В народе его также называют "картофельная бабка". Приготовление такой запеканки не займет много времени, а простое и сытное блюдо накормит всю семью.

Ингредиенты для блюда из курицы:

  • Картофель – 7 шт.
  • Копченая куриная грудка – 200 г
  • Сметана
  • Чеснок
  • Зелень
  • Соль
  • Перец
  • Растительное масло

Пошаговый рецепт запеканки из картофеля:

Шаг 1

Для приготовления этого простого блюда с курицей чистим картофель и натираем его на крупной терке. Получившуюся массу заливаем холодной водой, чтобы картофель не потемнел.

Шаг 2

Копченую курицу пропускаем через мясорубку. Ее также можно заменить салом или любым другим мясом. 

Шаг 3

Картофель отжимаем и смешиваем с курицей. Солим, перчим, при желании можно добавить другие специи и зелень.

Шаг 4

Глубокий противень смазываем растительным маслом и равномерно распределяем на нем полученную массу. Выпекаем блюдо в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 минут.

Шаг 5

Подавать картофельную бабку лучше со специальным соусом. Для этого можно смешать сметану, чеснок и зелень.

Аппетитное блюдо из картофеля и курицы готово. Приятного аппетита!

Ранее "Утро" поделилось рецептом быстрого пирога на кефире.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Отдых по цене перелета: туры в Таиланд подешевели

Эпидемия коронавируса сыграла на руку туристам

Коронавирус неизбежен: известный доктор сделал пугающее заявление

Телеведущий призвал смириться с проблемой и запастись лекарствами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей