Картофельная бабка: простой рецепт запеканки с курицей
Картофельная запеканка с курицей станет отличный вариантом блюда на обед. В народе его также называют "картофельная бабка". Приготовление такой запеканки не займет много времени, а простое и сытное блюдо накормит всю семью.
Ингредиенты для блюда из курицы:
- Картофель – 7 шт.
- Копченая куриная грудка – 200 г
- Сметана
- Чеснок
- Зелень
- Соль
- Перец
- Растительное масло
Пошаговый рецепт запеканки из картофеля:
Шаг 1
Для приготовления этого простого блюда с курицей чистим картофель и натираем его на крупной терке. Получившуюся массу заливаем холодной водой, чтобы картофель не потемнел.
Шаг 2
Копченую курицу пропускаем через мясорубку. Ее также можно заменить салом или любым другим мясом.
Шаг 3
Картофель отжимаем и смешиваем с курицей. Солим, перчим, при желании можно добавить другие специи и зелень.
Шаг 4
Глубокий противень смазываем растительным маслом и равномерно распределяем на нем полученную массу. Выпекаем блюдо в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 минут.
Шаг 5
Подавать картофельную бабку лучше со специальным соусом. Для этого можно смешать сметану, чеснок и зелень.
Аппетитное блюдо из картофеля и курицы готово. Приятного аппетита!
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