Для приготовления сытного блюда на всю семью понадобится всего два продукта

Картофельная запеканка с курицей станет отличный вариантом блюда на обед. В народе его также называют "картофельная бабка". Приготовление такой запеканки не займет много времени, а простое и сытное блюдо накормит всю семью.

Ингредиенты для блюда из курицы:

Картофель – 7 шт.

Копченая куриная грудка – 200 г

Сметана

Чеснок

Зелень

Соль

Перец

Растительное масло

Пошаговый рецепт запеканки из картофеля:

Шаг 1

Для приготовления этого простого блюда с курицей чистим картофель и натираем его на крупной терке. Получившуюся массу заливаем холодной водой, чтобы картофель не потемнел.

Шаг 2

Копченую курицу пропускаем через мясорубку. Ее также можно заменить салом или любым другим мясом.

Шаг 3

Картофель отжимаем и смешиваем с курицей. Солим, перчим, при желании можно добавить другие специи и зелень.

Шаг 4

Глубокий противень смазываем растительным маслом и равномерно распределяем на нем полученную массу. Выпекаем блюдо в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 минут.

Шаг 5

Подавать картофельную бабку лучше со специальным соусом. Для этого можно смешать сметану, чеснок и зелень.

Аппетитное блюдо из картофеля и курицы готово. Приятного аппетита!

Ранее "Утро" поделилось рецептом быстрого пирога на кефире.