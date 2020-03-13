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Можно даже в пост: сочные котлеты с баклажаном придутся по вкусу каждому

Можно даже в пост: сочные котлеты с баклажаном придутся по вкусу каждому
Фото: pixabay.com
Изюминку диетическому блюду придаст сладкий перец

С помощью этого несложного рецепта можно побаловать себя и близких невероятно вкусным блюдом даже в пост. Котлетки получаются очень нежными, а для их приготовления понадобится совсем не много времени.

Ингредиенты:

  • Баклажаны– 3 шт.
  • Сладкий перец – 2 шт. 
  • Сухари для панировки – 8 ст.л.
  • Мука– 2 стакана.
  • Специи– по вкусу
  • Оливковое масло для жарки.

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Предварительно вымытые овощи целиком запекать в духовке в течении 30 минут при температуре 220 градусов. После чего выложить в мисочку, накрыть пищевй пленкой и дать остыть. Далее очистить овощи от кожицы и избавить от семян.

Шаг 2

 Перец порезать небольшими кубиками, а баклажан измельчить при помощи блендера. Добавить специи по вкусу.

Шаг 3

Выложить баклажанное пюре в мисочку, добавить муку и сухари для панировки. Тщательно перемешать. 

Шаг 4

Полученную массу разделить на небольшие части. Каждую раскатать скалкой. В серединку добавить нарезанный перец.

Шаг 5

Сформировать небольшие котлетки. Пожарить на сковороде  с добавлением оливкового масла до готовности, предварительно обваляв  в муке.

 Постные котлетки с баклажаном и сладким перцем готовы. Приятного аппетита! 

Ранее "Утро" поделилось рецептом воздушного постного пирога с капустой.


Александра АКСЕНОВА

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