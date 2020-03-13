Изюминку диетическому блюду придаст сладкий перец

С помощью этого несложного рецепта можно побаловать себя и близких невероятно вкусным блюдом даже в пост. Котлетки получаются очень нежными, а для их приготовления понадобится совсем не много времени.



Ингредиенты:

Баклажаны– 3 шт.

Сладкий перец – 2 шт.

Сухари для панировки – 8 ст.л.

Мука– 2 стакана.

Специи– по вкусу

Оливковое масло для жарки.

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Предварительно вымытые овощи целиком запекать в духовке в течении 30 минут при температуре 220 градусов. После чего выложить в мисочку, накрыть пищевй пленкой и дать остыть. Далее очистить овощи от кожицы и избавить от семян.

Шаг 2

Перец порезать небольшими кубиками, а баклажан измельчить при помощи блендера. Добавить специи по вкусу.

Шаг 3

Выложить баклажанное пюре в мисочку, добавить муку и сухари для панировки. Тщательно перемешать.

Шаг 4

Полученную массу разделить на небольшие части. Каждую раскатать скалкой. В серединку добавить нарезанный перец.

Шаг 5

Сформировать небольшие котлетки. Пожарить на сковороде с добавлением оливкового масла до готовности, предварительно обваляв в муке.

Постные котлетки с баклажаном и сладким перцем готовы. Приятного аппетита!

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