Можно даже в пост: сочные котлеты с баклажаном придутся по вкусу каждому
С помощью этого несложного рецепта можно побаловать себя и близких невероятно вкусным блюдом даже в пост. Котлетки получаются очень нежными, а для их приготовления понадобится совсем не много времени.
Ингредиенты:
- Баклажаны– 3 шт.
- Сладкий перец – 2 шт.
- Сухари для панировки – 8 ст.л.
- Мука– 2 стакана.
- Специи– по вкусу
- Оливковое масло для жарки.
Пошаговый рецепт:
Шаг 1
Предварительно вымытые овощи целиком запекать в духовке в течении 30 минут при температуре 220 градусов. После чего выложить в мисочку, накрыть пищевй пленкой и дать остыть. Далее очистить овощи от кожицы и избавить от семян.
Шаг 2
Перец порезать небольшими кубиками, а баклажан измельчить при помощи блендера. Добавить специи по вкусу.
Шаг 3
Выложить баклажанное пюре в мисочку, добавить муку и сухари для панировки. Тщательно перемешать.
Шаг 4
Полученную массу разделить на небольшие части. Каждую раскатать скалкой. В серединку добавить нарезанный перец.
Шаг 5
Сформировать небольшие котлетки. Пожарить на сковороде с добавлением оливкового масла до готовности, предварительно обваляв в муке.
Постные котлетки с баклажаном и сладким перцем готовы. Приятного аппетита!
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