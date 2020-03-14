Сытное блюдо можно приготовить как в будни, так и для праздничного стола

Хозяйка получит море комплиментов – нежный сливочный вкус этой выпечки оценят все. Несложный пошаговый рецепт не требует особых кулинарных навыков. Тесто и начинка готовятся быстро.



Ингредиенты:

Сливочное масло – 130 гр.

Яйцо – 1 штука

Мука пшеничная – 250 гр.

Куриный фарш – 500 гр.

Помидоры – две штуки

Твердый сыр – 150 гр.

Сливки – 200 мл

Ледяная вода – 3 ст.л.

Соль, перец – по вкусу

Свежая зелень (петрушка, укроп) – по вкусу

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Муку просеять в миску. Масло нужно предварительно достать из холодильника, чтобы оно было мягким. Добавить к муке, посолить, разбить туда яйцо и налить три столовые ложки ледяной воды. Замесить тесто, завернуть в пищевую пленку и убрать на холод на 40 минут.

Шаг 2

Приготовить начинку. Обжарить куриный фарш, посолить и поперчить по вкусу. Добавить мелко порезанную зелень. Если нет свежей, можно использовать сушеную.

Шаг 3

Охлажденное тесто выложить в форму, разровнять руками, не забывая о бортиках. Распределить сверху фарш, на него положить нарезанные кружочками помидоры. Натереть твердый сыр, смешать со сливками, вылить заливку на начинку.

Шаг 4

Разогреть духовку на 180 градусов. Пирог по-деревенски нужно выпекать 30-35 минут.

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