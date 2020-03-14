Пирог с курицей по-деревенски: нехитрый рецепт для всей семьи
Хозяйка получит море комплиментов – нежный сливочный вкус
этой выпечки оценят все. Несложный пошаговый рецепт не требует особых кулинарных
навыков. Тесто и начинка готовятся быстро.
Ингредиенты:
- Сливочное масло – 130 гр.
- Яйцо – 1 штука
- Мука пшеничная – 250 гр.
- Куриный фарш – 500 гр.
- Помидоры – две штуки
- Твердый сыр – 150 гр.
- Сливки – 200 мл
- Ледяная вода – 3 ст.л.
- Соль, перец – по вкусу
- Свежая зелень (петрушка, укроп) – по вкусу
Пошаговый рецепт:
Шаг 1
Муку просеять в миску. Масло нужно предварительно достать из холодильника, чтобы оно было мягким. Добавить к муке, посолить, разбить туда яйцо и налить три столовые ложки ледяной воды. Замесить тесто, завернуть в пищевую пленку и убрать на холод на 40 минут.
Шаг 2
Приготовить начинку. Обжарить куриный фарш, посолить и поперчить по вкусу. Добавить мелко порезанную зелень. Если нет свежей, можно использовать сушеную.
Шаг 3
Охлажденное тесто выложить в форму, разровнять руками, не забывая о бортиках. Распределить сверху фарш, на него положить нарезанные кружочками помидоры. Натереть твердый сыр, смешать со сливками, вылить заливку на начинку.
Шаг 4
Разогреть духовку на 180 градусов. Пирог по-деревенски нужно выпекать 30-35 минут.
Ранее "Утро" публиковало рецепт нежных пирожков с капустой.
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