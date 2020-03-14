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Пирог с курицей по-деревенски: нехитрый рецепт для всей семьи

Пирог с курицей по-деревенски: нехитрый рецепт для всей семьи
Фото: pixabay.com
Сытное блюдо можно приготовить как в будни, так и для праздничного стола

Хозяйка получит море комплиментов – нежный сливочный вкус этой выпечки оценят все. Несложный пошаговый рецепт не требует особых кулинарных навыков. Тесто и начинка готовятся быстро.

Ингредиенты:

  • Сливочное масло – 130 гр.
  • Яйцо – 1 штука
  • Мука пшеничная – 250 гр.
  • Куриный фарш – 500 гр.
  • Помидоры – две штуки
  • Твердый сыр – 150 гр.
  • Сливки – 200 мл
  • Ледяная вода  – 3 ст.л.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Свежая зелень (петрушка, укроп) – по вкусу

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Муку просеять в миску. Масло нужно предварительно достать из холодильника, чтобы оно было мягким. Добавить к муке, посолить, разбить туда яйцо и налить три столовые ложки ледяной воды. Замесить тесто, завернуть в пищевую пленку и убрать на холод на 40 минут.

Шаг 2

Приготовить начинку. Обжарить куриный фарш, посолить и поперчить по вкусу. Добавить мелко порезанную зелень. Если нет свежей, можно использовать сушеную.

Шаг 3

Охлажденное тесто выложить в форму, разровнять руками, не забывая о бортиках. Распределить сверху фарш, на него положить нарезанные кружочками помидоры. Натереть твердый сыр, смешать со сливками, вылить заливку на начинку.

Шаг 4

Разогреть духовку на 180 градусов. Пирог по-деревенски нужно выпекать 30-35 минут.

Ранее "Утро" публиковало рецепт нежных пирожков с капустой.


Кристина ЧЕРНИКОВА

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