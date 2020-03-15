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Когда в холодильнике пусто: закуска из картошки на скорую руку

Когда в холодильнике пусто: закуска из картошки на скорую руку
Кадр: youtube
Вкусное и сытное блюдо спасет от голода в экстренной ситуации

Зачеченную таким способом картошку можно использовать как самостоятельную закуску или подавать в качестве гарнира. В любом случае получится вкусно, быстро, а, главное, просто.

Ингредиенты:

  • Картофель – 1 кг (можно приготовить любое количество)
  • Репчатый лук – несколько больших шт.
  • Прованские травы
  • Масло растительное
  • Соль, перец

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Хороший картофель можно даже не чистить, просто тщательно промыть водой. Если вы сомневаетесь в качестве корнеплода, то лучше срезать кожуру. Затем клубни надо нарезать кружочками.

Шаг 2

Картошку кладем в миску, добавляем прованские травы и другие специи, а также растительное масло. Перемешиваем.

Шаг 3

Репчатый лук нужно почистить и нарезать его кругами. Затем на противень, смазанный маслом, выкладываем лук, а сверху картофельный кружок. Проделываем такую операцию со всем картофелем. 

Шаг 4

После нужно поставить заготовку в духовку на 45 минут. Температура внутри должна быть 180 градусов.

Простой гарнир из картошки готов. Приятного аппетита! Ранее "Утро" делилось рецептом нежного рыбного пирога.
Дарья ПЕТРОВА

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