Когда в холодильнике пусто: закуска из картошки на скорую руку
Зачеченную таким способом картошку можно использовать как самостоятельную закуску или подавать в качестве гарнира. В любом случае получится вкусно, быстро, а, главное, просто.
Ингредиенты:
- Картофель – 1 кг (можно приготовить любое количество)
- Репчатый лук – несколько больших шт.
- Прованские травы
- Масло растительное
- Соль, перец
Пошаговый рецепт:
Шаг 1
Хороший картофель можно даже не чистить, просто тщательно промыть водой. Если вы сомневаетесь в качестве корнеплода, то лучше срезать кожуру. Затем клубни надо нарезать кружочками.
Шаг 2
Картошку кладем в миску, добавляем прованские травы и другие специи, а также растительное масло. Перемешиваем.
Шаг 3
Репчатый лук нужно почистить и нарезать его кругами. Затем на противень, смазанный маслом, выкладываем лук, а сверху картофельный кружок. Проделываем такую операцию со всем картофелем.
Шаг 4
После нужно поставить заготовку в духовку на 45 минут. Температура внутри должна быть 180 градусов.
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