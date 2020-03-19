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Десерт за 15 минут: оригинальный рецепт к чаю

Десерт за 15 минут: оригинальный рецепт к чаю
Фото: pixabay.com
Вкусное печенье не нужно выпекать

Этот необычный и вкусный десерт готовится буквально за несколько минут. Понадобится всего несколько простых ингредиентов, а кунжут добавит блюду пряное послевкусие. Порадуйте оригинальным лакомством близких. 

Ингредиенты:

  • Печенье – 500-600 г
  • Сгущенка вареная – 1 банка
  • Сливочное масло – 100 г
  • Сметана – 1 ст.л.
  • Кунжут – 100 г
  • Ванилин – 1 пакетик

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Разломать печенье на маленькие кусочки и положить в миску. Взбить сгущенку со сметаной и маслом при помощи миксера. Масло желательно предварительно размягчить или растопить. Добавить печенье. Тщательно перемешать.

Шаг 2

Полученную массу положить в холод застывать на 20-30 минут.

Шаг 3

Из подмороженной массы сформировать шарики и обвалять их в семенах кунжута. 

Вот и все, "Уплетейки" готовы. Осталось только подать их к столу. Приятного аппетита!

Ранее "Утро" поделилось рецептом сдобных мини-шарлоток.

Александра АКСЕНОВА

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