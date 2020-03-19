Вкусное печенье не нужно выпекать

Этот необычный и вкусный десерт готовится буквально за несколько минут. Понадобится всего несколько простых ингредиентов, а кунжут добавит блюду пряное послевкусие. Порадуйте оригинальным лакомством близких.



Ингредиенты:

Печенье – 500-600 г

Сгущенка вареная – 1 банка

Сливочное масло – 100 г

Сметана – 1 ст.л.

Кунжут – 100 г

Ванилин – 1 пакетик

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Разломать печенье на маленькие кусочки и положить в миску. Взбить сгущенку со сметаной и маслом при помощи миксера. Масло желательно предварительно размягчить или растопить. Добавить печенье. Тщательно перемешать.

Шаг 2

Полученную массу положить в холод застывать на 20-30 минут.

Шаг 3

Из подмороженной массы сформировать шарики и обвалять их в семенах кунжута.

Вот и все, "Уплетейки" готовы. Осталось только подать их к столу. Приятного аппетита!

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