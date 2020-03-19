Десерт за 15 минут: оригинальный рецепт к чаю
Этот необычный и вкусный десерт готовится буквально за несколько минут. Понадобится всего несколько простых ингредиентов, а кунжут добавит блюду пряное послевкусие. Порадуйте оригинальным лакомством близких.
Ингредиенты:
- Печенье – 500-600 г
- Сгущенка вареная – 1 банка
- Сливочное масло – 100 г
- Сметана – 1 ст.л.
- Кунжут – 100 г
- Ванилин – 1 пакетик
Пошаговый рецепт:
Шаг 1
Разломать печенье на маленькие кусочки и положить в миску. Взбить сгущенку со сметаной и маслом при помощи миксера. Масло желательно предварительно размягчить или растопить. Добавить печенье. Тщательно перемешать.
Шаг 2
Полученную массу положить в холод застывать на 20-30 минут.
Шаг 3
Из подмороженной массы сформировать шарики и обвалять их в семенах кунжута.
Вот и все, "Уплетейки" готовы. Осталось только подать их к столу. Приятного аппетита!
Ранее "Утро" поделилось рецептом сдобных мини-шарлоток.
Нефтяная война для России будет страшнее коронавируса
От развала сделки ОПЕК+ выигрывают США
Курс рубля сильно снизится
Возможностей для укрепления у российской валюты в обозримой перспективе не будет
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус
- Крымский мост несет угрозу России из-за COVID-19
- Резкий скачок: число зараженных COVID-19 в России возросло
- Вслед за крупой: в России могут опустеть полки с алкоголем
- Работа из дома: что станет с зарплатами в разгар коронавируса
Здоровье
- Неожиданно: популярный молочный продукт ускоряет старение
- Повысить тестостерон после 50 лет: перечислены эффективные упражнения
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
Выбор читателей
- Гороскоп на 20 марта: повезет четырем знакам
- Аномальное тепло придет в Москву в апреле
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- В Белоруссии игнорируют "Бессмертный полк"
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Звезда "Кухни" показала фигуру после слухов о пластике
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик