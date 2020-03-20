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Необычные сырники: рецепт завтрака для самых стройных

Необычные сырники: рецепт завтрака для самых стройных
Фото: pixabay.com
Вкус привычного блюда изменит неожиданный ингредиент

Сырники на завтрак – один из лучших способов начать день и наполнить организм энергией. С наступлением тепла в рацион входят все более диетические блюда. “Утро” делится необычной вариацией знакомого блюда.

Ингредиенты на одну порцию сырников с бананом:

  • Творог 5% – 130 г
  • Банан – 80 г
  • Яйцо – 1 шт
  • Мука – 40 г
  • Масло для обжаривания

Пошаговый рецепт сырников с бананом:

Шаг 1

Творог 5% жирности смешиваем с яйцом и мукой (муку можно выбрать по вкусу: подойдет рисовая или цельнозерновая пшеничная). Смачиваем руки и формируем из массы равномерные квадратики или овалы.

Шаг 2

Внутрь каждого кусочка добавляем банан. Обжариваем сырники с обеих сторон на смазанной маслом сковороде. Для необычного вкуса можно взять кокосовое масло, которое подходит для еды.

Шаг 3

Готовое блюдо подаем с сиропами или джемом по вкусу, так как в сырниках нет сахара. Сверху горячий завтрак можно украсить мятой или кусочками фруктов и ягод.

Ранее "Утро" поделилось рецептом воздушных пирожков без дрожжей. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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