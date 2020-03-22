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Хит времен СССР: рецепт вкусного ягодного пирога "Принцесса"

Хит времен СССР: рецепт вкусного ягодного пирога "Принцесса"
Фото: digifoodstock.com/CTK/www.globallookpress.com
Простая советская выпечка готовится в духовке 35 минут

Как известно, все новое – это хорошо забытое старое. Поэтому "Утро" предлагает кулинарам, которые любят экспериментировать с блюдами, рецепт вкусного пирога с ягодами времен СССР под названием "Принцесса". Классический советский рецепт улучшит щепотка крахмала.  

Ингредиенты ягодного пирога:

  • Мука – 350 гр.
  • Сахар – 200 гр.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Холодная вода – 4 ст.л.
  • Сливочное масло – 120 гр. 
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Ванильный сахар – 2 ч.л.
  • Жирный творог  – 400 гр.
  • Замороженная вишня – 200 гр.
  • Крахмал – 1,2 ст.л.
  • Куркума – 1 ч.л.
  • Щепотка соли

Пошаговый рецепт вкусного пирога:

Шаг 1

Сначала замешиваем тесто. Для этого в муку добавляем разрыхлитель и куркуму для цвета, соль, 100 грамм сахара и ваниль. 

Шаг 2

Масло натираем на терке и перекладываем в муку. Смесь перемешиваем до практически однородной массы и разбиваем туда яйцо. Далее замешиваем тесто, в которое вливаем воду, чтобы оно получилось вязким и держало форму. 

Шаг 3

Тесто для пирога разделить на две части и убрать в морозилку на час.

Шаг 4

Пока остывает тесто, нужно приготовить начинку для выпечки. Для этого в творог разбиваем яйцо, добавляем 100 грамм сахара, чайную ложку ванильного сахара, а также крахмал. Творожную смесь взбить блендером. 

Шаг 5

Один кусок теста натереть на большой терке в миску для выпечки в духовке, распределив ровным слоем. Сверху положить творожную начинку и замороженные ягоды, обваленные в муке.  

Шаг 6

Сверху начинки натереть вторую часть теста.

Шаг 7

Пирог с вишней выпекаем в духовке при 180 градусах в течение 35 минут.

Вкусная выпечка к чаю готова. Приятного аппетита!

Ране "Утро" делилось пошаговым рецептом творожных пончиков. 

Полина ИВАНОВА

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