Хит времен СССР: рецепт вкусного ягодного пирога "Принцесса"
Как известно, все новое – это хорошо забытое старое. Поэтому "Утро" предлагает кулинарам, которые любят экспериментировать с блюдами, рецепт вкусного пирога с ягодами времен СССР под названием "Принцесса". Классический советский рецепт улучшит щепотка крахмала.
Ингредиенты ягодного пирога:
- Мука – 350 гр.
- Сахар – 200 гр.
- Яйцо – 3 шт.
- Холодная вода – 4 ст.л.
- Сливочное масло – 120 гр.
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Ванильный сахар – 2 ч.л.
- Жирный творог – 400 гр.
- Замороженная вишня – 200 гр.
- Крахмал – 1,2 ст.л.
- Куркума – 1 ч.л.
- Щепотка соли
Пошаговый рецепт вкусного пирога:
Шаг 1
Сначала замешиваем тесто. Для этого в муку добавляем разрыхлитель и куркуму для цвета, соль, 100 грамм сахара и ваниль.
Шаг 2
Масло натираем на терке и перекладываем в муку. Смесь перемешиваем до практически однородной массы и разбиваем туда яйцо. Далее замешиваем тесто, в которое вливаем воду, чтобы оно получилось вязким и держало форму.
Шаг 3
Тесто для пирога разделить на две части и убрать в морозилку на час.
Шаг 4
Пока остывает тесто, нужно приготовить начинку для выпечки. Для этого в творог разбиваем яйцо, добавляем 100 грамм сахара, чайную ложку ванильного сахара, а также крахмал. Творожную смесь взбить блендером.
Шаг 5
Один кусок теста натереть на большой терке в миску для выпечки в духовке, распределив ровным слоем. Сверху положить творожную начинку и замороженные ягоды, обваленные в муке.
Шаг 6
Сверху начинки натереть вторую часть теста.
Шаг 7
Пирог с вишней выпекаем в духовке при 180 градусах в течение 35 минут.
Вкусная выпечка к чаю готова. Приятного аппетита!
Ране "Утро" делилось пошаговым рецептом творожных пончиков.
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