Курица по-китайски: рецепт экзотического блюда на сковороде
Чтобы разнообразить рацион или просто вкусно поесть, не прилагая много усилий во время готовки, поможет курица по-китайски. Блюдо в соусе на сковороде готовится по классическому рецепту, и для этого совсем не нужно обладать навыками опытного кулинара. Чтобы приготовить мясо в домашних условиях, важно правильно подобрать ингредиенты и соблюдать пошаговый алгоритм.
Ингредиенты на 4 порции:
- Куриное филе – 350 г
- Болгарский перец – 1 шт.
- Чеснок
- Растительное масло – 3 ст. л.
- Кунжут – 1 ч. л.
- Картофельный крахмал – 1 ч. л.
- Сахар – 1 ст. л.
- Яблочный уксус – 1,5 ст. л.
- Соевый соус – 3 ст. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
Калорийность – 120 ккал.
Белки – 14 г
Жиры – 4 г
Углеводы – 6 г
Пошаговый рецепт курицы в соусе на сковороде:
Шаг 1
Тщательно промойте и обсушите куриное филе. Затем нарежьте мясо небольшими кусочками и обжарьте его на сковороде с растительным маслом. Тем временем очистите от семян болгарский перец и нарежьте его маленькими брусочками. Добавьте его вместе с измельченным чесноком к курице и слегка прожаривайте.
Шаг 2
Приготовьте кисло-сладкий соус. Смешайте в отдельной посуде 100 мл воды, картофельный крахмал, сахар, яблочный уксус и соевый соус. Затем добавьте полученную массу в сковороду и хорошо перемешивайте. Накройте посуду крышкой и варите на протяжении 15 минут.
Шаг 3
Когда курица по-китайски будет готова, аккуратно выложите мясо на тарелку. Аппетитное и вкусное блюдо лучше украсить кунжутом и зеленью. Курицу в кисло-сладком соусе можно подавать к праздничному столу.
Приятного аппетита!
Ранее "Утро" поделилось рецептом праздничного салата с курицей "Белая береза".
Нефтяная война для России будет страшнее коронавируса
От развала сделки ОПЕК+ выигрывают США
Курс рубля сильно снизится
Возможностей для укрепления у российской валюты в обозримой перспективе не будет
Новости партнеров
Самое читаемое
Шоу-бизнес
- США бросили российскую звезду с подозрением на коронавирус без помощи
- Звезда "Дом-2" разделась до трусов на Красной площади у мавзолея Ленина
- СМИ: У Петросяна и его молодой помощницы родился ребенок
- Звезда шоу "Жизнь других" поделилась жестким правилом воспитания детей
Фоторепортаж
Коронавирус
- Эпидемия COVID-19 приведет к росту цен на бензин
- Украину от коронавируса спасет Запад
- Российским туристам велели срочно покинуть Турцию
- Синие губы и отсутствие аппетита: названы неожиданные симптомы коронавируса
Здоровье
- Дедовский способ: отвар поможет поднять потенцию в домашних условиях
- Вирусная диета: плюсы и минусы похудения на гречке
- Рацион долгожителей: всего три продукта продлят молодость
Выбор читателей
- Гороскоп на 24 марта: предсказание для всех знаков
- Певица намекнула на уход из "ВИА Гры" после слухов о романе с Меладзе
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Каменских в обтягивающем комбинезоне сделала громкое признание
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- В Белоруссии игнорируют "Бессмертный полк"
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик