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Курица по-китайски: рецепт экзотического блюда на сковороде

Курица по-китайски: рецепт экзотического блюда на сковороде
Фото: digifoodstock.com/CTK/www.globallookpress.com
Кисло-сладкий соус придаст мясу оригинальный вкус и неповторимый аромат

Чтобы разнообразить рацион или просто вкусно поесть, не прилагая много усилий во время готовки, поможет курица по-китайски. Блюдо в соусе на сковороде готовится по классическому рецепту, и для этого совсем не нужно обладать навыками опытного кулинара. Чтобы приготовить мясо в домашних условиях, важно правильно подобрать ингредиенты и соблюдать пошаговый алгоритм.

Ингредиенты на 4 порции:

  • Куриное филе – 350 г
  • Болгарский перец – 1 шт.
  • Чеснок
  • Растительное масло – 3 ст. л.
  • Кунжут – 1 ч. л.
  • Картофельный крахмал – 1 ч. л.
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Яблочный уксус – 1,5 ст. л.
  • Соевый соус – 3 ст. л.

Пищевая и энергетическая ценность:

Калорийность – 120 ккал.

Белки – 14 г

Жиры – 4 г

Углеводы – 6 г

Пошаговый рецепт курицы в соусе на сковороде:

Шаг 1

Тщательно промойте и обсушите куриное филе. Затем нарежьте мясо небольшими кусочками и обжарьте его на сковороде с растительным маслом. Тем временем очистите от семян болгарский перец и нарежьте его маленькими брусочками. Добавьте его вместе с измельченным чесноком к курице и слегка прожаривайте.

Шаг 2

Приготовьте кисло-сладкий соус. Смешайте в отдельной посуде 100 мл воды, картофельный крахмал, сахар, яблочный уксус и соевый соус. Затем добавьте полученную массу в сковороду и хорошо перемешивайте. Накройте посуду крышкой и варите на протяжении 15 минут.

Шаг 3

Когда курица по-китайски будет готова, аккуратно выложите мясо на тарелку. Аппетитное и вкусное блюдо лучше украсить кунжутом и зеленью. Курицу в кисло-сладком соусе можно подавать к праздничному столу.

Приятного аппетита!

Ранее "Утро" поделилось рецептом праздничного салата с курицей "Белая береза".

Карина СИРАЗОВА

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