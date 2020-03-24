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Похудение без последствий: полезное меню на неделю

Похудение без последствий: полезное меню на неделю
Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сбросить лишний вес поможет здоровая домашняя еда

Чтобы быстро похудеть всего за неделю, не обязательно сидеть на жесткой диете. Достаточно лишь питаться полезными продуктами, не превышая необходимое количество калорий. Сытный и здоровый рацион поможет избавиться от лишнего.

Понедельник – 1761 ккал.

На завтрак в первый день диеты можно съесть гречневую кашу с молоком и два яблока. На обед – полтавскую кашу с куриным филе и салатом из капусты. В течение дня лучше перекусить орехами, яблоком и ряженкой. На ужин автор Яндекс.Дзен-канала "Худею со 100 кг" позволила себе несколько бутербродов с рыбой и солеными огурцами.

Вторник – 1841 ккал.

Завтрак и обед на следующий день диеты повторяет первый. А вот перекус отличается – в течение дня, чтобы сбросить вес в домашних условиях, можно съесть небольшой бутерброд, яблоки или выпить стакан молока. Ужин – омлет и салат из помидоров со сметаной.

Среда – 1528 ккал.

Утром автор блога советует снова есть гречку с молоком. Обед и ужин – полтавская каша с курицей и квашеной капустой. В качестве перекуса снова отлично подойдут яблоки. Также можно позволить себе немного сырников, бутерброд и грецкие орехи с вареньем.

Четверг – 1588 ккал.

Завтрак – гречневая каша с молоком и фруктовое пюре. Обед – бутерброд с маслом и вареное яйцо. Бутерброд и груша – в качестве перекуса. На ужин для мгновенного похудения автор Яндекс.Дзен-канала "Худею со 100 кг" рекомендует съесть салат, банан, вареное яйцо и сок из облепихи.

Пятница – 1361 ккал.

В этот день можно слегка изменить свое меню. Позавтракать автор блога предлагает сырником, йогуртом и одним бутербродом с чашкой кофе. На обед можно съесть фаршированный болгарский перец со сметаной и грушу. Последний прием пищи должен состоять из еще одного перца и банана.

Суббота – 1875 ккал.

Завтрак – два сырника, банан и кофе с молоком. Обед такой же, как и в пятницу. На ужин можно приготовить плов с говядиной, а в течение дня перекусить йогуртом и облепиховым соком.

Воскресенье – 1416 ккал.

Утром можно снова позволить себе сырники и кофе, а на обед – еще один фаршированный перец. В течение для перекусить, по словам автора, лучше бутербродом и бананом, а на ужин приготовить вареный картофель с рыбой.

Такой простой домашний рацион поможет сбросить несколько лишних килограммов уже за неделю, считает автор блога.

Ранее секретом мгновенного похудения поделилась телеведущая Анфиса Чехова.

Карина СИРАЗОВА

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