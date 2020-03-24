Похудение без последствий: полезное меню на неделю
Чтобы быстро похудеть всего за неделю, не обязательно сидеть на жесткой диете. Достаточно лишь питаться полезными продуктами, не превышая необходимое количество калорий. Сытный и здоровый рацион поможет избавиться от лишнего.
Понедельник – 1761 ккал.
На завтрак в первый день диеты можно съесть гречневую кашу с молоком и два яблока. На обед – полтавскую кашу с куриным филе и салатом из капусты. В течение дня лучше перекусить орехами, яблоком и ряженкой. На ужин автор Яндекс.Дзен-канала "Худею со 100 кг" позволила себе несколько бутербродов с рыбой и солеными огурцами.
Вторник – 1841 ккал.
Завтрак и обед на следующий день диеты повторяет первый. А вот перекус отличается – в течение дня, чтобы сбросить вес в домашних условиях, можно съесть небольшой бутерброд, яблоки или выпить стакан молока. Ужин – омлет и салат из помидоров со сметаной.
Среда – 1528 ккал.
Утром автор блога советует снова есть гречку с молоком. Обед и ужин – полтавская каша с курицей и квашеной капустой. В качестве перекуса снова отлично подойдут яблоки. Также можно позволить себе немного сырников, бутерброд и грецкие орехи с вареньем.
Четверг – 1588 ккал.
Завтрак – гречневая каша с молоком и фруктовое пюре. Обед – бутерброд с маслом и вареное яйцо. Бутерброд и груша – в качестве перекуса. На ужин для мгновенного похудения автор Яндекс.Дзен-канала "Худею со 100 кг" рекомендует съесть салат, банан, вареное яйцо и сок из облепихи.
Пятница – 1361 ккал.
В этот день можно слегка изменить свое меню. Позавтракать автор блога предлагает сырником, йогуртом и одним бутербродом с чашкой кофе. На обед можно съесть фаршированный болгарский перец со сметаной и грушу. Последний прием пищи должен состоять из еще одного перца и банана.
Суббота – 1875 ккал.
Завтрак – два сырника, банан и кофе с молоком. Обед такой же, как и в пятницу. На ужин можно приготовить плов с говядиной, а в течение дня перекусить йогуртом и облепиховым соком.
Воскресенье – 1416 ккал.
Утром можно снова позволить себе сырники и кофе, а на обед – еще один фаршированный перец. В течение для перекусить, по словам автора, лучше бутербродом и бананом, а на ужин приготовить вареный картофель с рыбой.
Такой простой домашний рацион поможет сбросить несколько лишних килограммов уже за неделю, считает автор блога.
Ранее секретом мгновенного похудения поделилась телеведущая Анфиса Чехова.
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