Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Завтрак за 15 минут: рецепт вкусных бутербродов

Завтрак за 15 минут: рецепт вкусных бутербродов
Фото: pixabay.com
Закуску можно приготовить из всего, что есть в холодильнике

Если привычная яичница на завтрак надоела, то стоит обратить свое внимание на бутерброды. Готовятся они просто и быстро, но покорят даже самых привередливых гурманов. Есть эту закуску можно не только, пока она горячая.

Ингредиенты для бутербродов: хлеб – 1 шт., яйцо – 1 шт., картошка – 3 шт., лук – 1 шт., соль перец и другие специи по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления горячих бутербродов: лук мелко порубить, чтобы он не чувствовался в общей массе, картошку натереть на терке. Овощи смешать в миске, разбить туда яйцо и добавить соль, перец и специи, можно, например, положить чеснок. Смесь довести до однородного состояния.

Начинку для бутербродов разложить по две чайных ложки на заранее порезанные кусочки хлеба. На разогретую сковородку выложить бутерброды картошкой вниз. Жарим пять-девять минут, пока начинка не подрумянится, после хлеб перевернуть и держать на среднем огне еще три минуты.

Вкусные горячие бутерброды на завтрак готовы!

Раннее "Утро" делилось пошаговым рецептом бутерброда с ветчиной

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Гороскоп на 25 марта: все тайное станет явным

Подробный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 25 марта

Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году

Пожилых жителей РФ ожидает несколько приятных сюрпризов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей