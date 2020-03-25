Закуску можно приготовить из всего, что есть в холодильнике

Если привычная яичница на завтрак надоела, то стоит обратить свое внимание на бутерброды. Готовятся они просто и быстро, но покорят даже самых привередливых гурманов. Есть эту закуску можно не только, пока она горячая.

Ингредиенты для бутербродов: хлеб – 1 шт., яйцо – 1 шт., картошка – 3 шт., лук – 1 шт., соль перец и другие специи по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления горячих бутербродов: лук мелко порубить, чтобы он не чувствовался в общей массе, картошку натереть на терке. Овощи смешать в миске, разбить туда яйцо и добавить соль, перец и специи, можно, например, положить чеснок. Смесь довести до однородного состояния.

Начинку для бутербродов разложить по две чайных ложки на заранее порезанные кусочки хлеба. На разогретую сковородку выложить бутерброды картошкой вниз. Жарим пять-девять минут, пока начинка не подрумянится, после хлеб перевернуть и держать на среднем огне еще три минуты.

Вкусные горячие бутерброды на завтрак готовы!

Раннее "Утро" делилось пошаговым рецептом бутерброда с ветчиной.