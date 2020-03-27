Куличи с начинкой: угощение к Пасхе
Куличи – краффины к Пасхе, которая в 2020 г. выпадает на 19 апреля, – привлекут внимание своей формой и вкусом. Сочетание начинок и мягкого теста понравится сладкоежкам.
Ингредиенты для краффинов с начинками: просеянная мука – 350 г, теплое молоко – 100 мл, сахар – 100 г, сливочное масло – 40 г, яйцо – 1 шт., желток – 2 шт., вареная сгущенка – 30 мл, коньяк – 1 ч. л., сухие дрожжи — 1 пакетик, ванилин – 1 пакетик, сливочное мало для смазывания – 70 г.
Ингредиенты для маковой начинки: мак – 150 г, сахар – 2 ст. л., молоко – 150 мл, джем/повидло – 1 ст. ложка.
Ингредиенты для ореховой начинки: грецкие орехи – 100 г, сахар – 1 ч. ложка.
Ингредиенты для начинки из сухофруктов: изюм, курага, чернослив – 100 г, сахар – 1 ч. ложка.
Приготовление краффинов с начинками:
Смешиваем в глубокой емкости просеянную муку, соль, сухие дрожжи и ванилин. В отдельной посуде взбиваем миксером одно яйцо, два желтка и сахар до однородной массы. Продолжаем взбивать смесь, добавляем параллельно слегка подтаявшее сливочное масло, сгущенку и одну чайную ложку коньяка.
В конце добавляем к смеси теплое молоко и заканчиваем взбивать ингредиенты миксером. Соединяем жидкую смесь с сухими продуктами и вымешиваем тесто 7 – 8 минут, пока оно не перестанет прилипать к рукам и столу.
Доводим тесто до однородности, выкладываем его в чашу, смазанную сливочным маслом, и оставляем на 1,5 – 2 часа.
Подошедшее тесто разделяем на три части, мнем руками и заворачиваем каждую в пакет. Оставляем заготовки дополнительно на 10 минут.
Подготавливаем три формы для куличей и начинаем заниматься начинками. Выкладываем мак и сахар в сотейник, наливаем к нему теплое молоко и доводим на огне до кипения. Будущую начинку надо постоянно перемешивать, чтобы она не прилипала ко дну. Оставляем сотейник на небольшом огне, пока вся жидкость не выпарится. Маковую начинку перед выкладыванием на тесто надо измельчить блендером.
Сухофрукты нарезаем до размеров изюма, перемешиваем ингредиенты вместе с сахаром и оставляем в отдельной емкости. Для третьей начинки грецкие орехи нужно измельчить и смешать с сахаром.
Возвращаемся к тесту. Три заготовки раскатываем в прямоугольник, выкладываем на них разные начинки и заворачиваем в небольшие рулеты по очереди.
Берем первый подготовленный рулет и разрезаем его пополам по всей длине, чтобы один из концов остался целым. Обе половины заворачиваем в улиточки и располагаем их одну над другой, оставшийся конец прячем в середину. Это же проделываем с остальными заготовками.
Выкладываем будущие краффины в формы и выпекаем в духовке на среднем уровне 10 минут при температуре 200°C. Затем уменьшаем температуру до 180°C и оставляем на 25 – 30 минут.
Чтобы куличи не сломались, перед подачей они должны остыть в формах.
Ранее "Утро" поделилось рецептом домашнего кулича.
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