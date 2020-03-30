Как в магазине: рецепт нежнейшего сливочного сыра
Самоизоляция – отличное время для освоения новых рецептов. В домашних условиях, кстати, можно приготовить даже сливочный сыр. Продукт получается еще вкуснее, чем тот, который продается в магазине.
Из ингредиентов нам понадобится только кефир. Единственное, стоит обратить внимание на его жирность: чем она выше, тем вкуснее будет сыр.
Пошаговое приготовление сливочного сыра:
Первым делом следует заморозить кефир. Для этого его можно оставить в пакете или перелить в пластиковый контейнер, который по размерам не будет превышать Ваше сито. Емкость с кефиром ставим в морозилку.
Теперь берем большую кастрюлю и кладем в нее сито с марлей в четыре слоя. А на нее – заледеневший кисломолочный продукт. Теперь ждем, пока он растает.
Затем прикрываем массу марлей и придавливаем небольшим прессом. Можно также использовать принцип приготовления творога, подвесив содержимое для полного стекания жидкости. Если она все-таки останется, то ее можно выжать руками.
То, что осталось от кефира, и есть наш сливочный сыр. Его можно подсластить или посолить. Разнообразят вкус продукта различные специи, орехи и зелень.
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