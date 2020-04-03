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Йоговский чай: пряный напиток укрепит иммунитет

Йоговский чай: пряный напиток укрепит иммунитет
Фото: pixabay.com
Гвоздика и кардамон помогут от усталости и головной боли

О благоприятном влиянии йоговского чая на организм известно многим – пряный напиток и защищает от вирусов благодаря содержанию множества полезных ингредиентов. Народное средство используют для укрепления иммунитета и снятия усталости.

Чтобы приготовить полезный напиток по народному рецепту понадобится: вода – 2 л, гвоздика – 3 шт., зеленый кардамон – 3 шт., имбирь – 1 ч. л. сухого или 4 ч. л. свежего, куркума – 1 ч. л., корица – 1 шт., молоко – 250 миллилитров.

Воду доводим до кипения и добавляем в нее все специи. Варим йоговский чай для укрепления иммунитета 5 минут и добавляем стакан молока, делится рецептом автор Яндекс.Дзен-канала "Свекруха".

Ароматный напиток готов! Сделать его сладким и еще более полезным поможет мед, советует автор блога.

Кардамон избавит от головной боли, куркума улучшит работу мозга и кровеносной системы, а ароматная гвоздика тонизирует организм – вот почему пряный напиток не только очень вкусный, но и полезный.

Ранее "Утро" писало об отваре, который укрепит иммунитет.

Карина СИРАЗОВА

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