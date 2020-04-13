Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Сахарные плюшки: рецепт выпечки в духовке

Сахарные плюшки: рецепт выпечки в духовке
Фото: commons.wikimedia.org/Gryllida (CC BY-SA 3.0)
Пошаговый рецепт угощения навеет воспоминания о детстве

Режим самоизоляции в России освободил много времени. Некоторые предпочитают осваивать новые рецепты. "Утро.ру" предлагает приготовить сахарные плюшки, которые получатся не хуже, чем у бабушек. 

Ингредиенты для выпечки к чаю: молоко – 150 мл, вода – 150 мл, яйца – 3 шт., мука – 700 г, сахар – 50 г, соль – 0,5 ч. , растительное масло – 80 мл, сухие дрожжи – 7 г, сливочное масло – 50 г, ванильный сахар по вкусу, сахар для подсыпки. 

Пошаговый рецепт приготовления сахарных плюшек: муку смешать с дрожжами, добавить туда два яйца, ваниль, сахар и соль, после чего взбить. В смесь долить воду и молоко, а также растительное масло. 

Далее нужно замесить тесто и оставить его остывать на час в холодильнике. Затем обмять тесто руками и разделить на 10 – 12 частей. Тем временем разогреть духовку до 180 градусов. 

Каждый кусок теста раскатать в прямоугольник, смазать растопленным сливочным маслом и посыпать сахаром. После чего свернуть в рулет и защипнуть края. Каждый рулет сложить пополам, слегка надрезать и раскрыть. 

Плюшки смазать яйцом и выпекать 20 минут при 180 градусах. 

Сахарные плюшки готовы!

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом манника на кефире. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Коронавирус в России: главное

Последние новости о коронавирусе в нашей стране

Рассмешат любого: анекдоты для поднятия настроения

Короткие шутки от “Утро.ру” вызовут улыбку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

823 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей