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Запеканка с курицей: рецепт полезной закуски

Запеканка с курицей: рецепт полезной закуски
Фото: pixabay.com
Пошаговое приготовление диетического блюда

Горячее второе с курицей и сыром можно есть на диете без страха набрать лишний вес. Для диетической запеканки нужны полезные и простые продукты. 

Ингредиенты для запеканки с курицей: отварная куриная грудка – 500 г, отварные брокколи – 500 г, яйца – 3 шт, помидоры – 2 шт, молоко – 200 мл, сметана – 4 ст.л., сыр – 150 г, молотая паприка – 1 ч.л., чеснок в гранулах – ⅓ ч.л., черный молотой перец и соль по вкусу, растительное масло – 1 ч.л. 

Приготовление запеканки с курицей

Предварительно отвариваем куриную грудку, подсолить мясо и нарезать небольшими кусочками. Смазываем форму для запекания растительным маслом и плотно распределяем в ней мясо птицы. Добавляем к продукту молотый черный перец и паприку по вкусу. 

Нарезаем на кусочки отварные брокколи, выкладываем слой овощей сверху курицы. Разрезаем помидоры на дольки и укладываем сверху брокколи в форме для выпекания. В отдельной миске смешиваем молоко, яйца и сметану. Добавляем к смеси чеснок, черный перец и соль по вкусу, тщательно перемешиваем вилкой или венчиком. 

Заливаем смесью несколько слоев будущей запеканки в форме. Натираем твердый сыр на мелкой терке и создаем верхний слой запеканки. 

Запекаем блюдо в духовке на 20-25 минут при температуре 180°C. Готовое блюдо можно украсить зеленью. 

Ранее "Утро" поделилось быстрым рецептом запеканки в кружке на завтрак.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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