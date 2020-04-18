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Печенье на кефире: рецепт на скорую руку

Печенье на кефире: рецепт на скорую руку
Фото: pixabay.com
Лакомство к чаю для всей семьи

Выпечка на кефире легко готовится и получается нежной и рассыпчатой. Утро.ру предлагает рецепт печенья к чаю на скорую руку.

Продукты: мука – 300 граммов, кефир – 120 граммов, растительное масло – 70 мл, яйцо – 1 штука, сода или разрыхлитель – чайная ложка, сахар – 3 столовые ложки, соль – щепотка, ванилин.

Приготовление печенья на кефире:

В миске смешать масло, сахар, соль, яйцо и кефир. Важно, чтобы яйцо и кефир были комнатной температуры. Взбить все миксером. Добавить просеянную муку и разрыхлитель либо соду (ее гасить не нужно). Замешать тесто – миксером со специальной насадкой или вручную.

Разогреть духовку до 180 градусов. В это время сделать печенье. Можно сформировать из теста небольшие шарики и слегка придавить их сверху либо вырезать из пласта теста фигурки.

Переложить заготовки на противень с пергаментом или силиконовым ковриком. Смазать будущее печенье желтком, чтобы оно было золотистым. Выпекать около 20 минут, проверяя зубочисткой готовность.

Выпечку можно присыпать сахарной пудрой, когда она немного остынет, или покрыть глазурью – обычной белой или шоколадной. Сделать рецепт более праздничным также можно, добавив в тесто шоколадные капли.

Ранее Утро.ру писало, как испечь простой и вкусный пирог на кефире.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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