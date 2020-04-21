Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Салат со свеклой: рецепт блюда за 20 минут

Салат со свеклой: рецепт блюда за 20 минут
Кадр youtube.com
Пошаговый рецепт закуски, которая станет отличным украшением праздничного стола

Рецепт салата со свеклой не требует много времени – любая хозяйка сможет управиться с ним за 15-20 минут. Красивое праздничное блюдо можно приготовить и на обычный ужин, домочадцы точно порадуются такой закуске с украшением в виде лилии. 

Ингредиенты для салата: 2 запеченные свеклы, 2 вареных яйца, 5 маринованных огурцов, лук (белый, салатный), 100 г твердого сыра, 50 г семян тыквы, майонез/сметана – по вкусу.

Приготовление салата со свеклой:

Сначала измельчаем компоненты будущего салата. Сыр нужно натереть на крупной терке, яйца мелко нарезать. Огурчики и половину луковицы лука нарезать кубиками, а печеную свеклу измельчить на терке.

Теперь нужно соединить все компоненты и посыпать блюдо семенами тыквы. Заправку можно выбрать по желанию – йогурт, майонез, сметана или просто оливковое масло.

Салат готов, осталось украсить. Для этого формируем "лилии" из оставшейся половинки лука или из яйца. Чтобы цветок получился более устойчивым, надрезанную по вертикали на 4/5 луковицу нужно насадить на зубочистку и подержать минутку в подкисленном кипятке. Затем нужно аккуратно раскрыть лепестки и украсить цветком салат из свеклы.

Ранее "Утро" поделилось рецептом салата "по-царски".

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле

Экономисты озвучили вероятные сценарии развития ситуации вокруг курса валюты на весну 2020 года и рассказали, нужно ли покупать иностранные деньги сейчас

Доллар выше 76 рублей, евро за 82: курс валюты пошел вверх после падения цен на нефть

Курс рубля уже понизился и продолжит падение на фоне неприятных новостей о нефти, считают экономисты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей