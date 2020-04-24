Пошаговый рецепт сытной закуски с сыром и зеленью

Рулет с грибами в духовке – универсальное блюдо, которое подойдет и для праздничного застолья, и для семейного ужина. Лаваш в этой закуске заменяет особое тесто из кабачков, что делает рулет сочным и ароматным. А сливочный вкус блюду придадут сметана и сыр.

Ингредиенты для овощного рулета: кабачок – 1 шт., морковь – 1 шт., лук – 1 шт., яйцо – 1 шт., мука – 2 ст. л., шампиньоны – 250 г, сметана – 3 ст. л., сыр – 80 г, чеснок, петрушка, соль, перец.

Пошаговый рецепт приготовления горячей закуски: кабачок крупно натираем и отжимаем лишний сок, чтобы овощное тесто для рулета не разваливалось. Так же трем морковь и вместе с сырым яйцом и мукой добавляем овощ к кабачку. Солим, перчим и тщательно перемешиваем.

Выкладываем овощную массу ровным плотным слоем на противень и ставим в раскаленную до 200 градусов духовку на 20 минут.

Тем временем приготовим начинку для рулета из овощей. Лук вместе с шампиньонами и чесноком мелко нарезаем и обжариваем на растительном масле. Добавляем к грибам немного сметаны и тщательно перемешиваем.

Достаем противень с овощами из духовки и распределяем грибы сверху кабачков с морковью таким же ровным слоем. Посыпаем тертым твердым сыром и добавляем листья петрушки.

Теперь скручиваем получившееся блюдо в рулет и снова ставим в духовку. На этот раз запекание займет всего 10 минут.

Рулет из овощей с грибами и сыром готов. Вкусное блюдо можно разрезать за небольшие кусочки и подать к столу. Приятного аппетита!

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