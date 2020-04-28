Рецепт тушеной капусты: рецепт блюда на обед
Приготовить вкусный ужин из самых простых ингредиентов возможно. Вкусная тушеная капуста с сосисками придется по вкусу домашним.
Ингредиенты для второго на обед: белокочанная капуста – 700 г, сосиски – 300 г, репчатый лук – 1 шт., томатная паста – 2 ст.л., лавровый лист, растительное масло, соль и черный перец.
Этапы приготовления тушеной капусты:
Лук чистим и режем мелкими кубиками. Снимаем с капусты верхние листья, затем начинаем тонко шинковать. Далее можно порезать получившиеся полоски пополам.
Капусту и лук кладем в сковороду и тушим на слабом огне около 25 минут под крышкой, периодически помешивая.
В это время сосиски нарезаем кружочками, а затем обжариваем на сковороде до появления корочки.
К капусте через 25 минут надо добавить соль, перец, лавровый лист и томатную пасту. Далее тушим капусту еще 15 минут.
После выкладываем к капусте сосиски и оставляем на слабом огне на пять минут.
Таков рецепт тушеной капусты.
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