Сытный завтрак: рецепт оладушек с сыром и колбасой
Если привычная яичница домашним надоела, то можно приготовить штучки, похожие на оладушки. Они получаются очень сытными и вкусными, а начинку внутрь получится добавить любую. Приготовить блюдо к завтраку поможет рецепт от "Утро.ру".
Ингредиенты: яйцо – 2 шт., сметана – 4 ст.л., майонез – 4 ст.л., мука – 8 ст.л, немного соли и сахара. Для начинки можно использовать: сосиски, сыр, колбасу, готовое мясо.
Этапы приготовления:
В миске необходимо смешать яйца, майонез и сметану. Добавить немного соли и сахара, а затем муку. Тесто должно получится густым.
Добавляем имеющуюся начинку. Например, тертый сыр и колбасу, порезанную кубиками. Можно добавить куски курицы или готовой рыбы.
Жарить простые оладьи надо на сковороде без масла.
Также из этого теста можно сделать быстрые пирожки. Для этого начинку заворачиваем внутрь теста. Приятного аппетита!
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