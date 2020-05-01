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Сочные и вкусные: необычный рецепт макарон удивит домашних

Сочные и вкусные: необычный рецепт макарон удивит домашних
Фото: pixabay.com
Обед не заставит себя долго ждать

Одним из любимых гарниров россиян давно стали макароны. "Утро.ру" предлагает новый рецепт для тех, кто хочет полакомиться чем-то необычным на обед, при этом не тратя много времени на готовку. 

Ингредиенты для макарон с курице и овощами: 300-400 грамм филе куриного бедра, одна средняя луковица, морковь и половинка небольшого кочана капусты, макароны.

Приготовление:

Филе бедра нарезать соломкой и немного просушить. После нужно выложить мясо на подогретую сковородку с маслом. Обжарить до корочки. 

Затем добавить к филе нарезанный соломкой лук и натертую морковку. Обжарить некоторое время без крышки. 

Далее нужно нарезать капусту тонкой соломкой и выложить на сковородку к остальным ингредиентам. Жарить все до готовности, периодически помешивая. 

Теперь нужно отварить макароны. Количество их должно быть равномерным объему продуктов на сковороде. Затем нужно положить их к остальным ингредиентам, добавить сливочное масло, соль и перец по вкусу. 

Украсить блюдо рекомендуется свежей зеленью. 

Желаем приятного аппетита! 

Ранее “Утро.ру” поделилось рецептом, как приготовить пирожки без выпечки.


Евгения НАГОРСКАЯ

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