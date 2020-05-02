Домашняя пицца: рецепт с тестом без муки
Как правило, основу для пиццы делают из муки. Однако "Утро.ру" представляет рецепт этого вкусного блюда без популярного продукта. С приготовлением справится даже начинающий кулинар.
Ингредиенты для пиццы: куриное филе – 2 шт., яйца – 2 шт., лук – 1 шт., овсяные хлопья – 3 ст.л., молоко – 100 мл., помидоры черри – 6 шт., болгарский перец – 1 шт., шампиньоны – 100 гр., брокколи – 100 гр., томатная паста – 2 ст.л., сыр – 200 гр., соль, перец – по вкусу.
Пошаговый рецепт пиццы без муки: лук и курицу нарезать и прокрутить в комбайне. Фарш посолить и поперчить, также можно добавить других специй.
В курицу добавить молоко, овсяные хлопья и разбить яйца. Замесить тесто. Фарш раскатать и выложить на противень, предварительно застеленный бумагой для выпекания или силикованным ковриком. Тесто отправить на 10 минут в разогретую до 180 градусов духовку.
Овощи и грибы для начинки нарезать. Подрумяненный корж вытащить и смазать томатной пастой. На него выложить начинку, сверху посыпать натертым сыром. Выпекать пиццу 20 минут.
Вкусный ужин готов!
Ранее "Утро.ру" делилось рецептом мясной пиццы-пирога.
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