Пошаговый рецепт второго, которое можно приготовить как в духовке, так и в мультиварке

Мужчинам, порой, очень сложно без вкусных мясных блюд. Мясной пирог – беспроигрышный способ доставить своему мужчине удовольствие. А если его еще и просто приготовить, то обходить такой рецепт стороной точно нельзя.

По этому рецепту пирог получается мягкий, сочный и невероятно сытный.

Ингредиенты:

Яйцо – 3 шт

Мука – 1,5 стакана

Кефир – 1 стакан

Фарш – 350 гр

Лук – 2 шт

Манная крупа – 1 ложка

Сода – половина ч. ложки

Зеленый лук – 1 пучок

Специи по вкусу: перец, чеснок





Способ приготовления мясного пирога:

В кастрюле смешиваем муку, кефир, яйца, соль и соду. Все нужно хорошенько перемешать. Порезать лук мелкими кубиками и поджарить на сковороде до золотистой корочки, высыпать его в фарш. По желанию туда же можно добавить чеснок и зеленый лук. Взять подходящую форму для выпекания и смазать маслом. Подойдет как сливочное, так и растительное. Слегка посыпать поверх манной крупой и вылить половину теста в форму. Выложить всю начинку и залить остатками теста. Выпекать в духовке следует около 30-35 минут при температуре 180⁰С. Если нет духовки или просто не хочется там готовить, для приготовления пирога подойдет и мультиварка.

Пирог готов! Приятного аппетита.

Ранее “Утро.ру” делилось рецептом мясной пиццы-пирога.