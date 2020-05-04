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Мясной пирог: рецепт блюда на ужин

Мясной пирог: рецепт блюда на ужин
Фото: The Irish Image Collection / Des/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Пошаговый рецепт второго, которое можно приготовить как в духовке, так и в мультиварке

Мужчинам, порой, очень сложно без вкусных мясных блюд. Мясной пирог – беспроигрышный способ доставить своему мужчине удовольствие. А если его еще и просто приготовить, то обходить такой рецепт стороной точно нельзя. 

По этому рецепту пирог получается мягкий, сочный и невероятно сытный. 

Ингредиенты:

  • Яйцо – 3 шт
  • Мука – 1,5 стакана
  • Кефир – 1 стакан
  • Фарш – 350 гр
  • Лук – 2 шт
  • Манная крупа – 1 ложка
  • Сода – половина ч. ложки
  • Зеленый лук – 1 пучок
  • Специи по вкусу: перец, чеснок


Способ приготовления мясного пирога:

  1. В кастрюле смешиваем муку, кефир, яйца, соль и соду. Все нужно хорошенько перемешать.

  2. Порезать лук мелкими кубиками и поджарить на сковороде до золотистой корочки, высыпать его в фарш. По желанию туда же можно добавить чеснок и зеленый лук. 

  3. Взять подходящую форму для выпекания и смазать маслом. Подойдет как сливочное, так и растительное. Слегка посыпать поверх манной крупой и вылить половину теста в форму. 

  4. Выложить всю начинку и залить остатками теста.

  5. Выпекать в духовке следует около 30-35 минут при температуре 180⁰С. Если нет духовки или просто не хочется там готовить, для приготовления пирога подойдет и мультиварка. 

Пирог готов! Приятного аппетита. 

Ранее “Утро.ру” делилось рецептом мясной пиццы-пирога. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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