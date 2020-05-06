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Рецепт воздушного омлета: домашние оценят необычный завтрак

Рецепт воздушного омлета: домашние оценят необычный завтрак
Фото: pixabay.com
Готовка не займет много времени, а нежный вкус приятно вас удивит

Большинство россиян предпочитает завтракать яичницей или омлетом. Для того, чтобы разнообразить рацион, можно приготовить для своих домашних необычное блюдо. Омлет по-французски удивит нежным вкусом. К тому же, он очень прост в приготовлении. 

Ингредиенты для омлета по-французски: яйца – 3 штуки, сливочной масло – 30 грамм, щепотка соли, щепотка перца. 

Способ приготовления:

1. Топим сливочное масло на сковороде с антипригарным покрытием. 

2. Пока оно плавится, взбиваем в миске три яйца. Доводить их до состояния пены не нужно. 

3. Теперь вливаем растопленное масло к смеси тонкой струйкой и быстро перемешиваем. Солим и перчим. 

4. На сковороду, где топили масло, выливаем взбитые яйца и убавляем огонь до минимума. Ждем, пока омлет немного схватится. 

5. Как только края блюда начали белеть, аккуратно лопаткой сворачиваем его в рулет. Не надо ждать, пока весь омлет посветлеет, в таком случае пропадет сочность и мягкость. Подаем на стол сытный и вкусный завтрак. Приятного аппетита!

Ранее "Утро.ру" опубликовало рецепт аппетитных бутербродов с мясом. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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