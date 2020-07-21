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При выращивании огурцов огородники часто сталкиваются с тем, что завязи начинают желтеть и осыпаться. "Утро.ру" делится проверенным рецептом, который поможет спасти урожай.
В первую очередь, важно понимать, что желтеть овощи начинают из-за недостатка бора. О его дефиците также говорят медленный рост овощей и закрученные сухие листья.
В таком случае на помощь дачникам приходит борная подкормка.
Для ее приготовления необходимы следующие ингредиенты:
Для начала необходимо растворить бор в горячей воде, после чего добавить туда марганец и нашатырь. Полученную смесь нужно налить в холодную воду и тщательно перемешать.
Далее следует провести опрыскивание огурцов. Однако существует ряд правил, которые стоит соблюдать при осуществлении такой подкормки: опрыскивать только в безветренную погоду и не увеличивать количество бора, указанного в рецепте. В противном случае, это может привести к появлению ожогов на листьях.
Такое удобрение не только спасет урожай от гибели и вредителей, но и улучшит его вкусовые качества.
Напомним, что не так давно "Утро.ру" рассказало, как выбрать правильный сорт огурцов для засолки.
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