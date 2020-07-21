Как спасти пожелтевшие огурцы: рецепт недорогой подкормки

Как спасти пожелтевшие огурцы: рецепт недорогой подкормки
Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Правильно подобранное удобрение наполнит саженцы силой и сохранит вкусовые качества

При выращивании огурцов огородники часто сталкиваются с тем, что завязи начинают желтеть и осыпаться. "Утро.ру" делится проверенным рецептом, который поможет спасти урожай. 

В первую очередь, важно понимать, что желтеть овощи начинают из-за недостатка бора. О его дефиците также говорят медленный рост овощей и закрученные сухие листья.

В таком случае на помощь дачникам приходит борная подкормка.

Для ее приготовления необходимы следующие ингредиенты: 

  • Борная кислота – 1 чайная ложка;
  • Горячая вода – 350-400 мл;
  • Холодная вода – 10 литров;
  • Несколько кристаллов марганца;
  • Нашатырь – 3-4 столовых ложки.

Для начала необходимо растворить бор в горячей воде, после чего добавить туда марганец и нашатырь. Полученную смесь нужно налить в холодную воду и тщательно перемешать. 

Далее следует провести опрыскивание огурцов. Однако существует ряд правил, которые стоит соблюдать при осуществлении такой подкормки: опрыскивать только в безветренную погоду и не увеличивать количество бора, указанного в рецепте. В противном случае, это может привести к появлению ожогов на листьях.

Такое удобрение не только спасет урожай от гибели и вредителей, но и улучшит его вкусовые качества. 

Напомним, что не так давно "Утро.ру" рассказало, как выбрать правильный сорт огурцов для засолки.

Юлия МИХАЙЛОВА

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