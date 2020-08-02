Свежий и летний: рецепт варенья из дыни с лимоном

Свежий и летний: рецепт варенья из дыни с лимоном
Фото: Katharina Hild/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Угощение подойдет к чаю или бутербродам

Зимой, порой, так хочется снова ощутить вкус лета. Варенье из дыни и лимона поможет снова ощутить в теплые деньки. Тем более, что для приготовления такого десерта не потребуется много сил.

Ингредиенты на 2 порции:

  • Мякоть дыни – 800 гр
  • Лимон – 1 штука
  • Сахар – 400 гр


Способ приготовления:

Сперва следует подготовить дыню. Ее следует очистить от косточек, после чего можно специальной ложкой вырезать шарики. Либо почистить дыню от кожуры и порезать мелкими кубиками.

Получившееся засыпают сахаром и дают настояться до тех пор, пока сахар не станет сиропообразным. На это может потребоваться в некоторых случаях до 5 часов. Можно оставить настаиваться и на всю ночь. 

После дыню с сахаром доводят до кипения на среднем огне, проваривают примерно 5 минут и оставляют еще на 5 часов для настаивания. 

В получившуюся смесь добавляют сок лимона и цедру, опять доводят до кипения, держат на огне 5 минут и снимают на 5 часов. 

На третий раз, перед тем, как залить варенье в банки, его снова проваривают 5 минут, после чего закатывают. 

Ранее "Утро.ру" поделилось необычным рецептом ягодного джема из смородины и вишни. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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