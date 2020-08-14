Маринованные огурцы по-болгарски: рецепт заготовки на зиму

Маринованные огурцы по-болгарски: рецепт заготовки на зиму
Фото: pixabay.com
Закуска придется по вкусу многим

Маринованные огурцы являются популярной заготовкой на зиму. Существует множество разнообразных рецептов, как приготовить эту пряную закуску. "Утро.ру" рассказывает, как сделать закуску по-болгарски. 

Ингредиенты

  • 700 гр. огурцов
  • 3 луковицы
  • 1 головка чеснока
  • 2 лавровых листа
  • 2 чайные ложки соли
  • 4 чайные ложки сахара
  • 4 чайные ложки столового уксуса
  • пол-литра воды

Приготовление заготовки на зиму

Возьмите небольшие плотные огурцы. Тщательно помойте их. Положите овощи в миску с холодной водой. Оставьте на ночь.

Заранее простерилизуйте банки и крышки. Тонко нарежьте лук и чеснок, после чего смешайте их. Переложите их в банки. Сверху бросьте лавровые листы.

Промойте огурцы и обрежьте кончики. Разложите огурцы по банкам. Залейте их кипяченой водой. Накройте банки крышками. Подождите 15-20 минут. Повторите процедуру.

Перелейте воду в кастрюлю. Добавьте туда соль и сахар. Доведите до кипения. В кипящую воду налейте уксус. Тщательно перемешайте.

Полученный маринад разлейте обратно по банкам. Закупорьте крышки и переверните банки. Поставьте закуску в наиболее прохладное место, подальше от прямых солнечных лучей.

Огурцы по-болгарски готовы. Приятного аппетита!

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом огурцов в медовом маринаде. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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