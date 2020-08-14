Маринованные огурцы по-болгарски: рецепт заготовки на зиму

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Маринованные огурцы являются популярной заготовкой на зиму. Существует множество разнообразных рецептов, как приготовить эту пряную закуску. "Утро.ру" рассказывает, как сделать закуску по-болгарски.
Ингредиенты
Приготовление заготовки на зиму
Возьмите небольшие плотные огурцы. Тщательно помойте их. Положите овощи в миску с холодной водой. Оставьте на ночь.
Заранее простерилизуйте банки и крышки. Тонко нарежьте лук и чеснок, после чего смешайте их. Переложите их в банки. Сверху бросьте лавровые листы.
Промойте огурцы и обрежьте кончики. Разложите огурцы по банкам. Залейте их кипяченой водой. Накройте банки крышками. Подождите 15-20 минут. Повторите процедуру.
Перелейте воду в кастрюлю. Добавьте туда соль и сахар. Доведите до кипения. В кипящую воду налейте уксус. Тщательно перемешайте.
Полученный маринад разлейте обратно по банкам. Закупорьте крышки и переверните банки. Поставьте закуску в наиболее прохладное место, подальше от прямых солнечных лучей.
Огурцы по-болгарски готовы. Приятного аппетита!
Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом огурцов в медовом маринаде.
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