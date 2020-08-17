Овощной салат будет радовать домочадцев весь год

В августе хозяйки приступают к заготовке угощений на зиму. Как сохранить вкус лета и приготовить необычное овощное лакомство с кабачками и медом, рассказывает "Утро.ру"

Ингредиенты

Кабачки – 1 кг; зелень (лучше взять петрушку) – 1 пучок; соль – 1 чайная ложка, молотый черный перец – треть чайной ложки.

Для маринада. Оливковое масло – 200 мл; уксус 6% – 4 столовые ложки; мед – 3 чайные ложки; чеснок – 4 небольшие дольки.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала нужно хорошенько промыть овощи. Кабачки режем поперек на две половинки, затем их еще раз разрезаем вдоль. Теперь следует нарезать все части длинными пластинками толщиной в полсантиметра. Вымытую зелень мелко нарезать.

Кабачки положить в емкость, присолить, посыпать перцем и петрушкой. Отложить на 30 минут.

Приступаем к маринаду. Чеснок нужно мелко натереть. Теперь смешиваем мед с чесноком, маслом и уксусом.

Возвращаемся к кабачкам. Из кастрюли нужно слить выделившийся сок. Теперь вливаем в емкость чесночно-медовую смесь и перемешиваем.

Закуску на зиму нужно разложить по стерилизованным банкам, закатать и поставить в прохладное место.

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом пряной закуски из кабачков и томатов.

