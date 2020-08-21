Курс рубля
- Что будет с курсом доллара после катастрофы в Бейруте: эксперты дали прогноз
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Рубль падает: евро перескочил за 88 рублей
Домашние огурчики из банки порадуют домочадцев и гостей в зимний вечер. Овощи можно замариновать в лимоне, тогда они получатся хрустящими и сладкими, но с легкой кислинкой.
Ингредиенты
Из расчета на одну литровую банку. Огурцы – 5-7 шт., вода – пол-литра, соль – 1 ст. ложка, сахар – 3 ст. ложки, лимонная кислота – пол чайной ложки, чеснок – 2 дольки, лавровый лист – 2 шт., лист хрена – 1 шт., черная смородина – 2 листа, укроп – 1 зонтик, вишневый лист – 1 шт., эстрагон – 4 листика, лимонная долька толщиной в пол сантиметра.
Пошаговый рецепт приготовления
Сначала овощи нужно отмочить в холодной воде. На это уйдет пара часов.
На дно продезинфицированной кипятком банки нужно положить дольки чеснока, лимон, лавр, укроп и остальные приправы. Вымоченные овощи обрезать и плотно уложить в емкость.
Теперь залить будущее угощение кипятком и оставить на 25 минут.
Переходим к рассолу. Воду сдабриваем солью и сахарным песком. Жидкость нужно довести до кипения, прокипятить в течение пяти минут. В самом конце добавить лимонную кислоту.
Осталось слить воду из банки и залить огурчики горячим маринадом. Теперь закручиваем зимнее лакомство, переворачиваем. Хранить в прохладном месте. Угоститься хрустящей закуской можно уже через два месяца.
Ранее "Утро.ру" делилось хитростями для засолки огурцов.
Оппозиционера хотят вывезти в Германию
Российский эксперт полагает, что из нашего блогера американцы хотели сделать Тихановскую, но что-то пошло не так