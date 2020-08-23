Процедура приготовления проста - с ней справится даже начинающий кулинар

Острые огурцы – отличная закуска в холодное зимнее время. Приготовление всем привычного маринада с небольшой остринкой не займет у вас много времени.

Ингредиенты:

4 килограмма огурцов

Один стакан сахара

Три столовые ложки соли

Один стакан 9% уксуса

Один стакан растительного масла

Одна чайная ложка черного молотого перца

Одна чайная ложка молотого красного перца

Две чайных ложки сухой горчицы

Две столовые ложки сухого чеснока

Способ приготовления:

Разрежьте огурцы на кружочки, либо продольно на несколько частей – по вкусу. В отдельной миске соедините оставшиеся ингредиенты. Хорошо перемешайте огурцы с маринадом, выдерживая их два часа в кипятке. Перемешивать нужно каждые полчаса. Варите до тех пор, пока огурцы не поменяют цвет.

Разложите огурцы по банкам и закатайте. Укутайте в шубу и положите на сутки в сухое теплое место.

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