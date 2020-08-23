Рецепт острых огурцов: вкусная закуска на зиму

Рецепт острых огурцов: вкусная закуска на зиму
Процедура приготовления проста - с ней справится даже начинающий кулинар

Острые огурцы – отличная закуска в холодное зимнее время. Приготовление всем привычного маринада с небольшой остринкой не займет у вас много времени.

Ингредиенты:

  • 4 килограмма огурцов
  • Один стакан сахара
  • Три столовые ложки соли
  • Один стакан 9% уксуса
  • Один стакан растительного масла
  • Одна чайная ложка черного молотого перца
  • Одна чайная ложка молотого красного перца
  • Две чайных ложки сухой горчицы
  • Две столовые ложки сухого чеснока

Способ приготовления:

 Разрежьте огурцы на кружочки, либо продольно на несколько частей – по вкусу. В отдельной миске соедините оставшиеся ингредиенты. Хорошо перемешайте огурцы с маринадом, выдерживая их два часа в кипятке. Перемешивать нужно каждые полчаса. Варите до тех пор, пока огурцы не поменяют цвет.

Разложите огурцы по банкам и закатайте. Укутайте в шубу и положите на сутки в сухое теплое место.

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом маринования кабачков.

Егор МАЛКОВ

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