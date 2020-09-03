Помидоры по-грузински: простой рецепт на зиму

Помидоры по-грузински: простой рецепт на зиму
Фото: imagebroker/thomas kroeger/www.globallookpress.com
Закуска порадует насыщенным вкусом

Грузинская кухня славится своими блюдами на весь мир. При этом грузины предпочитают готовить максимально натуральную пищу без лишних сложностей. С легким рецептом томатов по-восточному справится любая хозяйка. Такая закуска с огорода придется по вкусу домочадцам и гостям.

Ингредиенты

Из расхода на литровую банку. Томаты – 0,7 кг, морковь – половника среднего овоща, болгарский перец – 1 шт., репчатый лук – 1 шт., чеснок – 1 долька, зелень петрушки и укропа – по одной веточке, соль – 1 чайная ложка, сахарный песок – 30 г, уксус – 30 г, перец горохом и гвоздика – по 5 шт.

Пошаговый рецепт приготовления

Сначала нужно подготовить овощи. Перец вымыть, освободить от семян. Морковку нужно очистить от кожуры и нарезать кольцами. Снять с чесночной дольки шелуху. Помидоры тщательно помыть.

Теперь на дно банки кладем морковные колечки. Туда же добавляем зелень и зубчик чеснока.

Болгарский перец нужно разделить на четыре части. Луковицу очистить и нарезать кольцами.

Начинаем укладывать овощи в емкость. Части перца и луковые кольца следует разместить между томатами.

Теперь заливаем кипятком на 25 минут. Воду сливаем в отдельную кастрюлю, сдабриваем ее сахарным песком, солью, потом вливаем уксус. Маринадом заливаем овощи.

Осталось закатать будущую закуску. Хранить в прохладном, темном месте.

Хозяек также заинтересует рецепт острого грузинского соуса на основе слив.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

"В ушах свистит": французы высмеяли версию немцев о "Новичке" в деле Навального

Граждане Пятой Республики не верят в столь топорную работу российских спецслужб

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей