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Приготовленная турша по-армянски всегда порадует домочадцев и гостей: квашеные овощи и стручковой фасолью с невероятным ароматом и чесноком – одно из самых лучших блюд на столе осенью, когда все заготовки уже завершены.
Ингредиенты
Для приготовления турши по-армянски потребуется стручковая фасоль – 500 граммов, четыре штуки болгарского перца, 500 граммов цветной капусты, одна морковь, одна головка чеснока, два острых перца, один литр воды, 50 граммов соли, столовая ложка сахара, 5-8 горошков душистого перца и два лавровых листа.
Способ приготовления
1. Приготовьте овощи
Промойте все плоды, очистите от лишних семян болгарский перец. Обрежьте стручки фасоли с обеих сторон, прокипятите их в течение нескольких минут и промойте в дуршлаге.
Цветную капусту необходимо разобрать на соцветия и проварить в кипятке четыре минуты. Морковь нужно мелко натереть, а чеснок – разрезать на плоские дольки. Острый перец нарежьте кольцами, болгарский – полосками. Перемешайте в одной миске фасоль, морковь, болгарский и острый перцы с чесноком. Также добавьте туда цветную капусту.
2. Приготовьте рассол
Для этого потребуется прокипятить воду, добавив туда специи и сахар с солью. После закипания выключайте. Рассол должен остынуть до комнатной температуры. Залейте им перемешанные овощи. Оставьте кваситься в тепле на три дня.
3. Положите заготовку в холодильник
Овощи должны приобрести кислинку. Переложите туршу в банку, закройте крышкой и уберите в холодильник. Закуску, кстати, можно сразу подать к столу. Заготовка хранится в холодильнике до полугода.
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