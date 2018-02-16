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Над Москвой-рекой построят 18 новых мостов

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Nemanov
Строительство первых из них уже начато

Работы по возведению мостов запланированы в рамках генплана по развитию Москвы. О планах "Стройкомплекса" рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, сейчас уже строятся мосты и многоуровневые транспортные развязки на участке Каширского шоссе между улицами Каспийская и Шоссейная. Благодаря этому будет обеспечена связь между будущей Южной рокадой и районами Марьино и Печатники.

"Мост позволит сократить перепробег транспорта, которому сейчас требуется проезжать через Третье транспортное кольцо или Братеевский мост, чтобы попасть в данные районы города", – сказал Хуснуллин.

Аналогичные работы идут между проспектом Андропова и Южнопортовой улицей. Мост через старое русло Москва-реки станет частью транспортной сети полуострова ЗИЛ, который сейчас отстраивают.

Относительно моста через затон Новинки глава "Стройкомплекса" отметил, что его запуск позволит создать альтернативный путь для машин и тем самым разгрузить развязку ТТК, проспекта Андропова и улицу Трофимова.

"Объект создаст удобную связку со станцией Московского центрального кольца "ЗИЛ", транспортно-пересадочных узлов "ЗИЛ" и "Технопарк", – добавил Хуснуллин.

По остальным мостам пока готовится проектная документация. Ожидается, что с вводом всех мостов в столице улучшится связность ее отдельных территорий, что положительно отразится на городском трафике.

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