Северо-восточную хорду столицы запустят в этом году
Работы на всем протяжении СВХ должны завершиться уже в 2017 г., заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Мы планируем соединить так называемую Косинскую развязку с участком бывшего Четвертого транспортного кольца и фактически "доехать" до Щелковского шоссе и даже до Открытого шоссе", – рассказал Хуснуллин.
Также в этом году планируется запуск хорды от Бусиновской развязки, где в город заходит дорога "Москва – Санкт-Петербург", до Дмитровского шоссе. Кроме вышеупомянутых, рабочие активно строят участок между Фестивальной улицей и Дмитровским шоссе.
"Таким образом, у нас на Северо-Восточной хорде останутся участки от Дмитровского шоссе до Ярославского и от Ярославского до Открытого шоссе", – заключил глава Стройкомплекса.
Северо-Восточная хорда пройдет от дороги "Москва – Санкт-Петербург" с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль МЦК до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки – Люберцы. Цель ее запуска – связать автомагистрали Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе.
Любимые россиянами курорты подорожали вдвое
Заграничный отдых в этом году для многих окажется недоступным
В детсаду Москвы насмерть замерзла девочка
Воспитатели не уследили за ребенком во время прогулки
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Инопланетяне посылают на Землю смерть
- За пуском SpaceX наблюдали пришельцы
- Пьяных инопланетян засекли на Бермудах
Сирия
- Израиль ударил по Сирии и потерял истребитель
- США нашли оправдание удару коалиции в Сирии
- В Сирии рухнул построенный российскими военными мост
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина