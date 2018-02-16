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Северо-восточную хорду столицы запустят в этом году

Фото: stroi.mos.ru
Движение откроют на всех участках, кроме двух

Работы на всем протяжении СВХ должны завершиться уже в 2017 г., заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы планируем соединить так называемую Косинскую развязку с участком бывшего Четвертого транспортного кольца и фактически "доехать" до Щелковского шоссе и даже до Открытого шоссе", – рассказал Хуснуллин.

Также в этом году планируется запуск хорды от Бусиновской развязки, где в город заходит дорога "Москва – Санкт-Петербург", до Дмитровского шоссе. Кроме вышеупомянутых, рабочие активно строят участок между Фестивальной улицей и Дмитровским шоссе.

"Таким образом, у нас на Северо-Восточной хорде останутся участки от Дмитровского шоссе до Ярославского и от Ярославского до Открытого шоссе", – заключил глава Стройкомплекса.

Северо-Восточная хорда пройдет от дороги "Москва – Санкт-Петербург" с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль МЦК до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки – Люберцы. Цель ее запуска – связать автомагистрали Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе.

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