Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Звезда мировой оперной сцены выступит в Москве

Юлия Лежнева. Фото: пресс-служба
В Большом зале столичной консерватории состоится концерт

2 апреля 2019 года в Большом зале Московской консерватории выступит звезда мировой оперной сцены сопрано Юлия Лежнева в сопровождении симфонического оркестра. Дирижер – Дмитрий Синьковский. В программе – музыка эпохи бельканто.

Юлия Лежнева является "одним из немногих музыкантов, достигших широкой международной известности в столь юном возрасте" ("The Independent") с "голосом ангельской красоты" ("The New York Times") "чистейшей интонации" ("Opernwelt", "Die Welt") и "безупречной техники" ("The Guardian").

Ее выступлениям рукоплескали в лондонских Covent Garden и Royal Albert Hall & Barbican,  нью-йорском Lincoln Center, токийском NHK & Bunka Kaikan, парижском Theatre des Champs-Élysées, московском Большом театре и на других престижнейших площадках мира. Она пела на Зальцбургском фестивале, "Декабрьских вечерах" в Москве, Rossini Opera Festival (ROF), Verbier Festival и на других крупнейших фестивалях мира.

Фото: пресс-служба

Юлия Лежнева выступала на сцене вместе с дирижерами Марком Минковски, Альберто Дзедда, Фабио Бионди, – и с певцами Пласидо Доминго, Анна Нетребко, Кири Те Канава, Джойс ДиДонато, Хуан Диего Флорес и многими другими.

Репертуар  певицы варьируется от барокко до бельканто и романтизма. Он включает в себя произведения Вивальди и Броши, Баха и Генделя, Моцарта и Россини, Беллини и Доницетти, Массне и Шарпантье, Римского-Корсакова и Гречанинова. Она также исполняет песни Форе, Шуберта, Шумана, Берлиоза, Дебюсси, Буланже, Римского-Корсакова, Чайковского, Рахманинова, Прокофьева.

Юлия Лежнева. Фото: пресс-служба

Исполнительское искусство Дмитрия Синьковского, выпускника Московской консерватории, отмечено премиями многих престижных конкурсов. Публику и критику в его игре неизменно восхищает сочетание головокружительной виртуозности, темперамента и искренности.

Уже начав успешную карьеру скрипача, он решил попробовать свои силы как контратенор; увлеченность и упорные занятия позволили ему добиться успеха в обеих ипостасях. Сегодня Дмитрий Синьковский востребован как дирижер и солист, он гастролирует в России, Европе, Азии, США, Канаде и Австралии, сотрудничает с ведущими барочными ансамблями и принимает участие в крупнейших фестивалях старинной музыки. 

Начало концерта в 19:00.

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Нетаньяху отменил встречу с Путиным

В Москве планировалось обсуждение сирийского вопроса

"Северный поток-2" убьет честная конкуренция

Белый дом уловил сигнал Меркель

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей