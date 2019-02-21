Звезда мировой оперной сцены выступит в Москве

В Большом зале столичной консерватории состоится концерт

2 апреля 2019 года в Большом зале Московской консерватории выступит звезда мировой оперной сцены сопрано Юлия Лежнева в сопровождении симфонического оркестра. Дирижер – Дмитрий Синьковский. В программе – музыка эпохи бельканто.

Юлия Лежнева является "одним из немногих музыкантов, достигших широкой международной известности в столь юном возрасте" ("The Independent") с "голосом ангельской красоты" ("The New York Times") "чистейшей интонации" ("Opernwelt", "Die Welt") и "безупречной техники" ("The Guardian").

Ее выступлениям рукоплескали в лондонских Covent Garden и Royal Albert Hall & Barbican, нью-йорском Lincoln Center, токийском NHK & Bunka Kaikan, парижском Theatre des Champs-Élysées, московском Большом театре и на других престижнейших площадках мира. Она пела на Зальцбургском фестивале, "Декабрьских вечерах" в Москве, Rossini Opera Festival (ROF), Verbier Festival и на других крупнейших фестивалях мира.

Юлия Лежнева выступала на сцене вместе с дирижерами Марком Минковски, Альберто Дзедда, Фабио Бионди, – и с певцами Пласидо Доминго, Анна Нетребко, Кири Те Канава, Джойс ДиДонато, Хуан Диего Флорес и многими другими.

Репертуар певицы варьируется от барокко до бельканто и романтизма. Он включает в себя произведения Вивальди и Броши, Баха и Генделя, Моцарта и Россини, Беллини и Доницетти, Массне и Шарпантье, Римского-Корсакова и Гречанинова. Она также исполняет песни Форе, Шуберта, Шумана, Берлиоза, Дебюсси, Буланже, Римского-Корсакова, Чайковского, Рахманинова, Прокофьева.

Исполнительское искусство Дмитрия Синьковского, выпускника Московской консерватории, отмечено премиями многих престижных конкурсов. Публику и критику в его игре неизменно восхищает сочетание головокружительной виртуозности, темперамента и искренности.

Уже начав успешную карьеру скрипача, он решил попробовать свои силы как контратенор; увлеченность и упорные занятия позволили ему добиться успеха в обеих ипостасях. Сегодня Дмитрий Синьковский востребован как дирижер и солист, он гастролирует в России, Европе, Азии, США, Канаде и Австралии, сотрудничает с ведущими барочными ансамблями и принимает участие в крупнейших фестивалях старинной музыки.

Начало концерта в 19:00.