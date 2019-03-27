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INGRAD задарила своих клиентов

Фото: vk.com/ingrad_development
Один из крупнейших девелоперов жилья в Москве вручил ИнградМобиль, телефоны, скутеры Vespa и другие призы

Дорогие подарки были разыграны среди покупателей квартир от ГК "Инград", владельцем которой является концерн "Россиум" банкира Романа Авдеева. Для участия лишь требовалось приобрести жилье в период с 1 января 2018 года по 15 февраля 2019 года и получить на руки карты "Клуба привилегий INGRAD".

Эти условия выполнили тысячи клиентов компании. Каждый из них мог уехать на стильном автомобиле MINI Cooper с уникальной аэрографией или скутере Vespa, которых, кстати, разыгрывалось несколько. Среди подарков были пять складных велосипедов Shulz, 10 Apple iPhone X и другие, не менее привлекательные, призы.

В итоге владельцем главной награды, ИнградМобиля, стал будущий новосел ЖК "Лесопарковый" Иван. Уже в понедельник он сел за руль новенького авто.

"Победа стала полной неожиданностью. Не верил до конца, даже когда пересмотрел видеозапись с результатами. И только, когда забирал, пришло осознание и радость. Машина понравилась – интересная, быстрая, с красивой аэрографией. Все обращают внимание. Эмоциональнее всего отреагировал мой 4-летний сын, уже всю ее облазил. Будем ездить",

поделился счастливый обладатель. Впрочем, остальные баловни судьбы были довольны не меньше. В начале недели они охотно развезли по домам законную "добычу". Так, по новым адресам разъехались скутеры, велосипеды и дорогие телефоны. Между тем еще не все подарки нашли своих адресатов. Процесс вручения продолжается.

Фото: vk.com/ingrad_development

Большая лотерея от "Инград" – один из самых масштабных, новаторских и громких на девелоперском рынке проектов последних лет, отметил креативный директор компании Роман Антоновский.

"Главные призы – легендарный автомобиль Mini Cooper и культовые мопеды Vespa были брендированы супергероями INGRAD, олицетворяющими ценности компании. Качественная оригинальная аэрография позволила нам создать не просто брендированные призы, а подлинные арт-объекты, выгодно выделяющиеся на улицах города",

– подчеркнул Антоновский. По его словам, благодаря промо-кампании ее организатор убил сразу не двух, а трех зайцев. Это "повышение узнаваемости бренда INGRAD, стимулирование продаж квартир и повышение лояльности потребителей".

Ксения АНДРЕЕВА
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