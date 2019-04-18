Estet Fashion Week: весна-2019

Гостей fashion-марафона ждет много сюрпризов

С 15 по 22 апреля в Москве, в Ювелирном доме "Эстет" в 17-й раз пройдет Международная ювелирная неделя моды Estet Fashion Week. Мероприятие в этом сезоне будет проходить целых восемь дней. Таким образом Estet Fashion Week становится самой длинной неделей моды России.

Гостей fashion-марафона ждут, как всегда, яркие дизайнерские находки, исследование современной моды в ее самых полярных гранях: от casual и уличной моды – до этнического колорита, от шика и блеска вечерней и свадебной моды до смелых авангардных решений.

Среди участников 17-го сезона: VICONTESSA и VORONOVA DRESS, Анна Краснер (Беларусь), Margo Style, Катя Вихрь, JyliDecor, Арт подиум, Fleurs Monmartre, Jolie kids, Даша Федулова, Lollypie, Ассоциация Модельеров России (Валентина Мельникова, Дом Елисапет, Татьяна Ефремова, Лариса Болдырева, Марина Андреева, Светлана Диво), Ирина Шарлау, Jolie young, Наталья Касьянова & TsoyTsoy Floral Space, Tatiana Strozza / Persona, Kristina Kybovskaya, Ассоциация дизайнеров России Fashion Style, Надежда Шибина, Таня Тузова Russian Barbie, Вера Родионова, Lana 2 Rock.

Главной особенностью Estet Fashion Week являются показы на подиуме как коллекций дизайнерской одежды, так и ювелирных украшений, часов, а также аксессуаров. В этом сезоне вниманию гостей и экспертов будут представлены коллекции ювелирных и часовых брендов: Gevorkyan, Gohfeld Jewellery, Soul Mate Store, НИКА, Philippe de Cheron, Movado, Alexandra Raikova, TROFIMOVA jewellery и, конечно же, Ювелирного дома "Эстет".

Показы, как всегда, будет сопровождать концертная программа с участием звезд, а также молодых артистов. Ожидаются: Сосо Павлиашвили, Наталья Гулькина, Владимир Лёвкин, Shoo, Евгения Поликарпова, Сергей Арутюнов, Евгения Рассказова, Ost Up, Egine, Юлия Альбах, SHERRY, Ксения Деви, Даяна Брют, группа "Пятеро", PROVOGUERS, вокально-театральная студия "Ноктюрн", SHOO, Александр Чижик Project & Chris, Stellium Kids, JTEENS. и другие.

В этом сезоне целых три днях будет посвящено показам детских коллекций – 16, 17 и 22 апреля. В эти дни на подиуме будет происходить настоящее волшебство, а в зале – царить поистине сказочная атмосфера.

Официальные лица сезона – Мария и Николай Феттер.

По итогам показов жюри, состоящее из экспертов моды, ювелирного искусства, медийных персон и представителей профильных СМИ, выберет победителей в номинациях "Лучшая коллекция одежды", "Лучшая ювелирная коллекция", "Лучшая детская коллекция".

Только в дни проведения недели моды в магазинах при заводе "Эстет", образовавших целую улицу "Эстет-авеню", вас ждут специальные цены. Приятные для посетителей цены будут действовать также в Зале торжеств, где проводится Estet Fashion Week: здесь вы можете приобрести украшения премиального бренда Gevorkyan и Ювелирного дома "Эстет".

Программу и расписание показов уточняйте, пожалуйста, на сайте недели моды http://estetfw.ru/.

Партнеры: Beauty Fabrika – генеральный партнер по стилю, парфюмерный бренд ТHEATRE des PARFUMS, косметический бренд GAUDI, бренд косметики для волос ALAN HADASH, средства ухода за волосами GREYMY, кофейная компания The Live Coffee, "Королевская Вода", техническое обеспечение мероприятий – AV Systems, Базы активного отдыха "Иволга" и "Головинка", кондитерская компания Betty`s cake, флористической пространство TsoyTsoy, концертное агентство AntArt Pr, Школа танцев "Танцевальная Мастерская", кондитерская фабрика "Волшебница", компания Yamaguchi, NL International

Инфопартнеры: Russian Music Box – генеральный телепартнер, журнал ОК!, журнал "Модный magazin", журнал ESTET, ИА Intermedia, Утро.ру, ИА Intermoda, РИА "Мода", Ювелир.info, журнал Modny Dom, Телеканал "Мода", журнал Linda, журнал Fashion Хит, журнал Showmens & Showwomens,PodiumStars.ru, Fashion Concert.org, mode-art, MODA 24/7, "Мир моды".