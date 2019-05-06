Длинные майскме выходные порадуют москвичей

В столице пройдути фестивали "Пасхальный дар" и "Московская весна A Cappella"

Это будет прекрасная пора, чтобы как следует отдохнуть, насладиться пробуждающейся природой и провести время с семьей и друзьями. И вопросы, где можно побывать на майских праздниках в Москве, куда сходить, как интересно провести время, отпадут сами собой.

На выходных, с 1 по 5 мая, в Москве сразу два фестиваля "Пасхальный дар" и "Московская весна A Cappella" ждт гостей на площадках по всему городу. В программах ожидаются концерты в самых разных жанрах – от старинной испанской музыки до "афро-вокальной игры", – мастер-классы по хип-хопу и robot dance, встречи со знаменитостями, инклюзивные спектакли, открытые тренировки, занятия от фондов помощи бездомным животным и множество других увлекательных событий.

Площадки работают с 10:00 до 22:00. Вход свободный, а участие во всех мероприятиях совершенно бесплатно.

1 мая, среда

В этот день организаторы фестиваля "Пасхальный дар" подготовили разнообразную программу творческих занятий для взрослых и детей. В павильоне "Гостиная" на Тверской площади с 12:00 до 14:00 будут идти мастер-классы по флористике.

На Тверском бульваре продолжаются мероприятия проекта помощи бездомным животным “Четвероногий друг”. Выставки собак и кошек открыты для гостей с 1 по 5 мая, с 10:00 до 20:00. А с 14 до 19 часов здесь будут проходить уроки дрессуры и познавательные лекции.

В 18:00 на Городецкой улице пройдет мастер-класс "Актерское мастерство" от образцовой театральной студии ШЭСТ. Благотворительный фонд "Русская береза" проведет мастер-классы по аэробике, body fitness и модному танцевальному направлению "Зумба" в 16:00, 17:00 и 18.00.

Ждет гостей и насыщенная театральная программа. На Митинской улице в 17:00 смотрим спектакль "Финист – ясный сокол" Театра Современной Драмы, а в 18:00 Музыкальный театр "Дети Мельпомены" покажет спектакль "Сказка сказок".

На Бульваре Дмитрия Донского в 17:00 Интегрированный театр-студия "Круг II" представит спектакль "Грани" – яркое шоу с элементами кельтских, шотландских и африканских танцев. На Ореховом бульваре в 17:.00 выступит коллектив уличного театра "Pololo". Артисты театра – ходулисты и танцоры – вовлекут зрителей в постановку под названием "Сказка о двух братьях".

На площади Славы в 17:00 и 19:00 Благотворительный фонд "Поверь в мечту" организует праздничную программу выступлений творческих коллективов, а также известных музыкантов и певцов: на сцене для вас выступят Корнелия Манго, творческий коллектив слабослышащих детей "Ангелы Надежды", Тара, Татьяна Белей, танцевальный коллектив "Мечта". На Святоозерской улице любителей музыки ждут артисты фольклорных ансамблей "Кладезь" (в 17:00) и "Любо-Мило" (в 18.00). На ул. Профсоюзная запланировано выступление хоров – "Предтеча" в 17:00, и "Horosapiens Choir" в 18:00.

Главным событием дня станет открытие фестиваля и конкурса "Московская весна A Cappella".

Конкурсанты начнут петь для москвичей на площадках по всему городу в 12:00. Например, на улице Рождественка музыкальная программа начнется с выступления коллектив OperAcappella из Германии, а продолжит праздник группа The Cat’s Pajamas из США. На Тверской площади день начнется концертами хоров – Донского хорового театра "Отражение" (в 12:00) и Камерного хора Астраханской государственной филармонии (в 13:00). На Пушкинской площади можно будет послушать участников фолк-группы "Крапива" (в 13:30) и коллектива Pinopelo из Филиппин (в 14:30).

Официальный старт празднику будет дан на большом концерте, что пройдет в 20:30 в парке Зарядье. Для гостей выступят самые разные артисты – новички этого года, опытные конкурсанты, победители "Московской весны A Cappella"-2018 (группа Six Appeal из США), а хедлайнером праздничного шоу будет известнейшая российская певица, член жюри конкурса – Валерия.

2 мая, четверг

В рамках фестиваля "Пасхальный дар" на Тверской площади в павильоне-"Кухне" с 12:00 до 18:00 продолжат украшать пасхальные куличи. А в павильоне "Гостиная" с 12:00 до 14:00 будут создавать из эвкалипта, лимониума, вербы, рускуса, гербер, роз, альстромерии, ранункулюса и других цветов и растений пасхальные венки и букеты, цветочные браслеты и колье, цветочные украшения и многое другое.

В Климентовском переулке в течение всего дня будет работать златошвейная мастерская.

На площади Славы гостей будут встречать сотрудники благотворительного фонда "Спешите делать добро!". С 16:30 до 19:00 все желающие смогут поучаствовать в квесте "Хранимиры" по мотивам книг Елены Журек. Кроме того, сотрудники фонда вместе с профессиональными тренерами проведут спортивные мастер-классы (с 16:00 до 18:00).

На Тверском бульваре с 12:00 до 14:00 эксперт компании "Четыре лапы" проведет мастер-класс "Юный доктор Айболит". А с 14:00 до 15:00 фонд "Дарящие надежду" представит мастер-класс по дрессировке собак "Я не игрушка, я могу многое".

На Городецкой улице в 16:30 актеры студии "ПЕВЦОВЪ-ТЕАТР" представят хулиганские номера из спектакля "ЧехардажЪ". В 17:00 гости этой фестивальной площадки увидят театральную импровизацию студентов Высшего театрального училища им. Щепкина. А в 18:00 на сцену выйдет Государственный академический русский народный ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной.

На Ореховом бульваре в 17:00 артисты театра "Парабазис" покажут русскую народную сказку о маленькой девочке - Крошечке-Хаврошечке. А в 18:00 артисты театра "Арт-творчество" расскажут историю о приключениях пасхального зайца. В 17:00 на бульваре Дмитрия Донского Театр кукол "Котофей" подарит горожанам постановку "Не совсем теремок" на Бульваре Дмитрия Донского.

На Митинской улице в 17:00 детский театр "Альт" выступит с музыкальной программой "Песни от А до Я", а в 18:00 на сцену выйдет Родион Газманов с программой "Полюса". Вместе с гостями фестиваля певец исполнит известные и любимые с детства песни и познакомит со своим новым творчеством.

В конкурсной программе "Московской весны A Cappella" в этот день – концерты артистов со всего мира, поющих в самых разных музыкальных жанрах. На площади Революции в 12:00 встречаем невероятно харизматичный женский коллектив из Германии Die Herzdamen. На необычной площадке-балконе дома 55 по улице Арбат – в 15:00 выступит певица, композитор и битбоксер AYGYUL из Австрии.

В "Депо" в 16:00 пройдет концерт группы All’Art из Испании. В Камергерском переулке в 16:30 участники группы Just Six из ЮАР удивят москвичей и туристов невероятным миксом из джаза, соула, RnB и нового стиля, который эти исполнители называют афро-вокальной игрой!

3 мая, пятница

Любителей животных в этот день вновь ждут на площадках проекта "Четвероногий друг" на Тверском бульваре: на кинологической площадке с 14:00 до 17:30 будут работать специалисты Центра подготовки собак-поводырей.

Активно отдохнуть можно будет на Городецкой улице. С 16:00 до 16:45 всех желающих ждет "Весенняя прокачка" – силовая тренировка с фитнес-резинками. В 17:00 на сцену выйдет вокалистка Екатерина Гришаева, а в 18:00 пройдут мастер-классы по хип-хопу и robot dance "Танцевальный драйв".

Здесь же узнаем тайны таких привычных казалось бы московских улиц. Лекция "Нескучные прогулки по Москве: что скрывают знакомые фасады" начнется в 13:00. Организатором выступает Благотворительный фонд "Движение вверх".

Другой благотворительный фонд – "Гольфстрим" - проведет мастер-классы "Школа гримера" на ул. Профсоюзная – в 14:00 и 17:00.

В 17:00 на Ореховом бульваре начнется "Русский праздник" – живое театральное представление, основанное на подлинных традициях русских гуляний. В 18:00 театр "Пульсар" представит юным гостям этой площадки спектакль "На опушке леса".

На площади Славы Благотворительный фонд "Два полушария" с 12:00 до 15:00 проведет творческие мастер-классы от подопечных и друзей фонда.

Вечер на площади Славы будет также весьма насыщен. "Пасхальные радости" – яркое шоу от театра "Сосферас" – начнется в 17:00. Артисты, облаченные в необычные белоснежные наряды, подарят каждому гостю фестиваля чувство праздника. А в 18:00 здесь пройдет представление для детей! Музыкальный спектакль "Конек-горбунок", по русской волшебной сказке Петра Ершова от артистов театра "Москонцерт".

Из ярких концертов "Московской весны A Cappella" 3 мая советуем не пропустить шоу итальянского коллектива Mezzotono, участники которого с одинаковой легкостью исполняют композиции в стилях джаз, босса-нова, мамбо и танго (начало – в 12:00 на улице Кузнецкий мост). В 12:30 на Пушкинской площади необычными аранжировками всемирно известных хитов удивит группа NoVi из Великобритании.

В 15:00 на площади Революции хор Melibea a cappella из Саламанки (Испания) удивит исполнением старинной испанской музыки. А в 20:00 на Тверской площади можно будет послушать выступление ансамбля казачьей песни "Сакма"!

4 мая, суббота

Как и во все праздничные дни на фестивальных площадках с самого утра и до вечера гостей ждут творческие мастер-классы и мероприятия благотворительных фондов.

Так, на Тверской площади Благотворительный фонд "Линия жизни" организует увлекательное творческое занятие для детей и взрослых. С 20:00 до 21:00 тренинг на внимание и фантазию проведет известный актер театра и кино, звезда сериала "Универ" Константин Шелягин.

Константин уверен: каждый человек обладает способностью творческого воображения, способностью фантазировать, то есть сочетать, соединять различные жизненные явления в особое, новое явление. На тренинге он продемонстрирует несложные практические упражнения, выполняя которые между делом, при перерывах в работе или во время отдыха, вы значительно разовьете устойчивость и объем вашего произвольного внимания. Также гостей ждет автограф-сессия и фотосессия со знаменитым актером.

На Городецкой улице благотворительный фонд "Дети наши" в 13.00 представит интерактивный мини-спектакль "Почитай мне сказку!" по мотивам "Сказки о царе Салтане". А с 16:00 до 16:30 каждый гость фестиваля сможет получить здесь "Заряд бодрости" участвуя в танцевальной разминке в стиле "реггетон" (это один из самых активных и динамичных танцев для всех возрастов). В 18:00 здесь начнется мастер-класс по джазу и современному танцу, а в 18:30 - мастер-класс по эстрадному танцу.

На площади Славы в 17:00 на сцену выйдет детский ансамбль школы искусств Алексея Кортнева. Ребята будут петь и танцевать. В 18:00 их сменит гитаристка Ирина Игнатюк, совместившая свой авторский стиль исполнения с танцевальными ритмами Латинской Америки, зажигательным фламенко и восточными мотивами.

На Святоозерской улице с 16:30 до 17:15 пройдет лекция об основных принципах здорового питания. С 17:15 до 18:00 побывайте на мастер-классе по росписи и декорированию пасхальных яиц. С 18:00 до 18:45 всех желающих научат создавать пасхальные гнезда. Всему этому вас научат волонтеры благотворительного фонда "Добродел".

На Митинской улице вокальный коллектив "Джем" выйдет на сцену в 17:00. В 18:00 выступит певец Дмитрий Нестеров с концертной программой "Желаем счастья". Выпускник ГИТИСа по классу эстрадного вокала, он несколько лет выступал в Театре музыки и драмы Стаса Намина, где, в частности, исполнял роль Ирода в рок-опере "Jesus Christ Superstar".

На Профсоюзной улице в 16:00 пройдет детский интерактивный спектакль "Гуси-лебеди". В 17:00 выступит музыкальная группа "Длина дыхания": артисты исполнят песни в стиле арт-позитив.

В 19:00 на сцену выйдут Алексей Петрухин и группа "Губерния". Благотворительный фонд "Я есть!" проведет мастер-классы с 12:00 до 19:00 Темы занятий - "Моделирование 3D-ручками" (расписываем "витражи" с логотипом фонда ), и "Пасхальный пряник" (декорируем пряники в пасхальной тематике).

И, конечно, с утра и до вечера на сценах по всему городу будут радовать концерты самых участников конкурса "Московская весна A Cappella". На Триумфальной площади в 12:00 приветствуют участниц женского хора "Наама" из Израиля. В Зарядье в 13:00 споют участники Вокального ансамбля "Арсенал" Омской академии МВД России.

В 14:00 на Новом Арбате, 15, встретят новичков "Московской весны"-2019, коллектив A Capella Boğaziçi из Турции. Видео по истории турецкой поп-музыки в исполнении этого коллективы получили уже более 30 млн просмотров на YouTube. На Никольской улице в 17:00 не пропустите выступление лауреатов международных вокальных конкурсов, португальцев The Spell. А в 20.00 в Парке Горького чудесное настроение всем подарит невероятно яркий британский коллектив с взрывным чувством юмора – The Buzztones!

5 мая, воскресенье

В заключительный день фестиваля "Пасхальный дар" и первых майских выходных стоит побывать на одном или нескольких занятиях от благотворительных фондов.

На Городецкой улице волонтеры Благотворительного фонда "ЦФО" в 13:00 проведут лекцию на тему "Финансовая грамотность". Здесь узнают, как правильно ставить финансовые цели, и достигать их, как правильно распределять семейный бюджет.

В 17:00 на сцену выйдет хор "Предтеча". Прозвучат колядки, песни славянских народов и другие произведения церковной и светской музыки. А в 18.00 хор "Horosapiens Choir" исполнит современные песни в совершенно новом и необычном звучании.

На Тверском бульваре в 13:00 начнутся теоретические и практические занятия от кинолога Дмитрия Соболева. Гости узнают, как правильно дрессировать питомца на площадке с использованием специального снаряжения.

На Святоозерской улице с 14.00 до 14:45 в шале под названием "Художественный салон" всех желающих ждут на мастер-класс по созданию картин в технике граттаж. С 15:00 до 17:00 на сцене выступят подопечные и друзья благотворительного фонда "Добродел". А в 18:00 гостей порадует концерт фолк-артели "Слобода".

На Площади Славы Благотворительный фонд "Со-единение" проведет игру "о жизни на ощупь" (в 13:00 и в 15:00).

На Митинской улице вокальный коллектив "Премьера" с программой "Детство нашей страны" выступит в 17:00. В 18.00 на сцену выйдет московский мужской хор под управлением Валерия Рыбина.

Концерты участников "Московской весны A Cappella" будут не менее разнообразными и яркими! На Рождественке программу дня в 12:00 откроет Sirens Vocal Band, участники этой группы родом из Тайваня и Гонконга.

В Камергерском переулке в 13630 подпеваем участникам немецкой группы Vocaldente – победителям самого большого в мире конкурса акапелла (проводится в Сан-Франциско). В это же время на Пушкинской площади выступит самая популярная в Республике Корея акапелла-команда – Maytree. На Триумфальной площади в 18:00 встречаем популярнейшую московскую акапелла-команду CoffeetimeBand. А в 19:00 на площади Революции подпеваем хитам 50 – 60-х гг. прошлого века в исполнении The Alley Cats из США.

Еще больше чудесных концертов вас будет ждать на следующей неделе. Фестиваль "Московская весна A Cappella" продлится до 12 мая. Площадки будут работать с 10:00 до 22:00. Вход свободный, а участие во всех мероприятиях фестивалей – бесплатно. Подробности на сайтах https://moscowseasons.com/ru/festival/easter-2019/ и https://moscowseasons.com/ru/festival/acappella-2019/.

"Пасхальный дар" проводится в столице шестой год подряд. В дни этого фестиваля все желающие могут стать зрителями инклюзивных спектаклей, познакомиться с организаторами благотворительных фондов – помочь тем, кто нуждается, понаблюдать за работой мастерских, самим поучаствовать в творческих и кулинарных мастер-классах.

Международный фестиваль и конкурс акапельного пения "Московская весна A Cappella" проводится в третий раз. В этом году "Московская весна A Cappella" пройдет на 51 площадке по всей столице. Участники – 195 исполнителей и коллективов – соберутся из 26 стран. В сумме они подарят москвичам и туристам 1800 часов живых концертов.