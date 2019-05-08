Если перенести всем известный монолог из культового фильма "Брат-2" на лад спортивных капперов, то ответом на главный вопрос "в чем сила" стал бы – анализ. Хотите верьте, хотите нет, но без анализа в ставках никуда. Вы можете анализировать матчи самостоятельно или пользоваться результатом анализа "профессионалов", но так или иначе, успешная ставка заключается именно в результате умственного и математического труда над статистикой. Это "золотой ключик", который позволяет открывать любые двери за которыми стоит сейф букмекера. Кто ставит не первый год, прекрасно об этом знает.



Чаще всего анализу подвергаются футбольные матчи, так как разнообразных сервисов, предоставляющих статистическую информацию по данному виду спорта, в сети представлено очень много. Для анализа потребуется:

1. Свободное время.

2. Аналитическое мышление.

3. Хладнокровие.

4. Умение делать выводы на основе полученной информации.

Если Вы не обладаете хотя бы одним из этих качеств, то от идеи самостоятельного анализа матчей лучше отказаться. Другими словами, аналитик из Вас будет "никакой", и это обязательно будет сказываться на просадке игрового банка. В таком случае лучше пользоваться результатом анализа специалистов, которые целыми днями занимаются своейработой. Но аналитик аналитику – рознь! например, можно скачать приложение DG BET, которое, по словам разработчиков, анализируют матчи для ставок на "ТоталМатча Нечет". Есть и отзывы от ДГБЕТ на одном из форумов капперов. Однако, если Вы пока еще не решились идти простым путем, то расскажем о том, как анализировать футбольные матчи правильно и что в этом деле стоит учитывать.

Здравствуйте, меня зовут "Каппер": анализирую все что вижу, все чемпионаты подряд

Такое название заголовку этого блока дано не просто так. Наверняка Вы, будучи новичком, или уже состоявшимся игроком, уже не раз видели, как "горе капперы" пытаются впаривать свои услуги. Они якобы анализируют матчи без какого-то малейшего намека на стратегию. Они представляются гуру-аналитики и царями-беттинга, могут по полочкам разложить любой матч из любого чемпионата, продают Вам этот прогноз за несколько тысяч, а иногда даже сотен рублей. Но после того как матч не проходит (а в большинстве случаев это происходит именно так), когда наивный беттор спешит связаться с мастером чтобы узнать что же произошло, сталкивается с надписью на экране:"пользователь заблокировал Вас и Вы больше не можете отправлять ему сообщения". Знакомая ситуация?

Так вот. Чтобы добиться какого-то результата в аналитике, необходимо сконцентрироваться на определенном чемпионате, чтобы стать экспертом именно в нем. Поверьте, досконально анализируя всего один футбольный чемпионат, Ваши дела обязательно пойдут вверх. Опять же, возвращаясь к приложению DG BET – там анализируют конкретный исход и такой подход считают очень правильным. Вам нужно тщательно изучать один чемпионат, в идеале знать о текущем положении дел команд за последние несколько лет. Это позволит оценить характер и уровень чемпионата, команд, прочувствовать их стиль игры, а главное потенциал. Не всегда команды, которые занимают верхние или нижние строчки в турнирной таблице находятся там по заслугам и время расставляет все на свои места.

Главные составляющие анализа футбольного матча

Допустим, с чемпионатом Вы определились. Положение дел изучили, выявили команды, которые имеют мотивацию, а также те, которые год за годом продолжают свое падение вниз. Теперь расскажем о главных составляющих анализа, которыми обычно пользуются до скачивания приложения DG BET:

1. Место в таблице и мотивация. Мотивированная и немотивированная команда – две большие разницы. Команда находящаяся вверху или внизу турнирной таблицы, которая решает определенные задачи, всегда будет более мотивированной перед командами, которые находятся в середине таблицы и уже ни на что не претендуют.

2. Текущая форма. Эту статистическую информацию можно найти практически на любом сервисе. Чтобы понять, в какой форме находится команда, достаточно смотреть на то, как она сыграла последние 5 матчей в чемпионате (кубковые встречи, еврокубки и товарищеские матчи не учитываются).

3. Составы. Один из ключевых факторов. Часто бывает так, что букмекер выставляет мизерный коэффициент на фаворита, у которого есть большие проблемы в составе. Здесь можно играть в противоход. Для того чтобы узнавать новости о травмированных, дисквалифицированных и игроках участие в матче которых находится под вопросом, эксперты рекомендуют использовать зарубежные официальные сайты (переводить новости можно с помощью переводчика), так как там информация всегда достоверная.

4. Личные встречи. Очень важный показатель, так как существуют непримиримые соперники, которые выкладываются в играх друг против друга на 101%. Условно говоря, даже если Рома будет находиться в низу таблицы, а Лацио вверху, матчи всегда происходят упорно. Здесь приводится пример с дерби, но и в поединках между клубами из разных городов по разным причинам бывают серьезные "зарубы".

5. Как команда играет против лидеров, середняков или аутсайдеров. Многие капперы этому моменту не уделяют внимание, но в ставках случайностей быть не может. Некоторые команды проигрывают лидерам, но громят аутсайдеров и середняков, благодаря чему занимают высокие места, а сами лидеры могут оступаться с аутсайдерами, но обыгрывать всех прямых конкурентов.

6. Коэффициенты. На коэффициенты букмекеров эксперты никогда смотреть не советуют, разве что для того, чтобы поймать высокий кэф, там, где Ваше мнение по расположению сил кардинально расходится с котировками конторы.

Это далеко не все факторы, также стоит брать во внимание арбитров, состояние поля и погодные условия, различные серии команд и игроков.

Конечно же, даже самый качественный анализ не гарантирует прохода ставки на 100%, но он значительно увеличивает шансы. Если же говорить о высокой проходимости, то некоторые пользователи решают остановиться на приложении DG BET. Если надоело уже самому анализировать и тратить кучу времени, пусть это делают профи. Собственно говоря, профи они или не профи, покажет время. Поэтому не забывайте о том, что любая ставка – это риск деньгами, и не ставьте то, чего не можете позволить себе потерять.