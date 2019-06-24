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Участники автопробега ДОСААФ посетили воинские захоронения в Смоленской области

Фото: Пресс-служба Фото: Пресс-служба Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба Фото: Пресс-служба Фото: Пресс-служба Фото: Пресс-служба +1
Члены автоэкспедиции почтили память павших героев

Международный автопробег, приуроченный к 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, проехал через Ржев, Новодугино, Пречистое, Гагарин и прибыл в музей-заповедник "Бородинское поле".

Первую ночь его участники провели в полевом лагере международной военно-исторической экспедиции "Ржев. Калининский фронт". Именно эта земля в 1942 и 1943 годах стала театром самых кровавых в мировой истории боевых действий. Здесь каждый сантиметр обильно пропитан кровью советских воинов, павших за Родину.

Фото: Пресс-служба

Утром для членов автоэкспедиции провели экскурсию по лагерю, а также показали найденные и поднятые поисковиками личные вещи погибших воинов Красной Армии – каски, лопаты, стреляные гильзы, кружки, предметы снаряжения и фрагменты оружия.

"В ходе поисковой экспедиции были обнаружены останки 243 военнослужащих Красной Армии, определены 9 имен, 12 медальонов находятся на экспертизе", – рассказал начальник отдела развития военно-патриотического комплекса и координации поисковой работы ДОСААФ России Александр Хмель.

Фото: Пресс-служба

В этот же день палаточный лагерь посетили заместитель председателя ДОСААФ России, генерал-лейтенант Александр Усков и глава города Ржева Вадим Родивилов. Их встретили более 150 поисковиков и участники автопробега. Почётные гости приветствовали присутствующих и вручили членам поисковых отрядов награды и грамоты за большой вклад в увековечивание памяти погибших защитников Отечества, установление имен погибших и судеб пропавших без вести военнослужащих. "Вместе мы делает большое и благое дело – сохраняем память о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне", – сказал Александр Усков, обращаясь к присутствующим.

Фото: Пресс-служба

Покинув Ржев, участники автопробега посетили несколько воинских захоронений: "Поле памяти" в городе Сычевке, где захоронены останки 9500 военнослужащих РККА, а также воинский мемориал в селе Новодугино, где перезахоронены 5500 останков советских воинов, найденных в ходе поисковых экспедиций. Родом из Новодугина был простой советский парень Иван Федоров, который в 14 лет после гибели родителей пошел на фронт. Во время танковой атаки под Сталинградом ему раздробило локоть левой руки и оторвало кисть правой. Когда немецкие танки пошли в обход позиции артиллеристов по узкому проходу вдоль заводской стены, Иван Федоров встал, выбрался из орудийного ровика, прижимая покалеченной рукой к груди противотанковую гранату, выдернул зубами чеку и лёг под гусеницу головного танка. В Новодугине есть улица его имени. На расположенной совсем рядом с местом гибели героя школе №3 города Волгограда была установлена мемориальная доска.

Фото: Пресс-служба

В селе Пречистое во время торжественного митинга с участием юнармейцев заместитель главы Гагаринского района Смоленской области Людмила Морозова передала автопробегу ДОСААФ гильзы с землей из города-героя Смоленска и городов воинской славы Ельни и Вязьмы. Завершился день посещением мемориального музея Ю.А. Гагарина в городе Гагарине Смоленской области.

Вечером колонна автомобилей оборонных обществ России и Беларуси прибыла в военно-патриотический лагерь "Ратники Отечества" на территории музея-заповедника "Бородинское поле".

Фото: Пресс-служба

На протяжении всего маршрута автомобили, участвующие в экспедиции, будет страховать от возможных поломок и технических неисправностей крупнейший в России онлайн-автосервис Uremont.

Специалисты Uremont участвуют в автопробеге наравне с другими. В случае возникновения поломок они будут оперативно запрашивать через свою онлайн-платформу помощь у попутных станций технического обслуживания (к онлайн-автосервису подключено более 16000 СТО). Uremont представляет автомобиль Bentley Continental GT.

Фото: Пресс-служба

Информационные партнеры: телеканалы "Звезда", РЕН ТВ и "Авто Плюс", федеральное информационное агентство ТАСС, информационное агентство "Ветеранские вести", газеты "Московский комсомолец", "Военно-промышленный курьер", "Московская правда", "Вестник Героев", "Вести ДОСААФ", интернет-порталы "Утро.ру" и "Русская весна", радиостанция "Авторадио", журнал "Военные знания".

Отдел информации
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