Россияне претендуют на выход в полуфинал чемпионата мира "Бои по правилам ТНА"

Долгожданное спортивное событие пройдет уже 19 июля

19 июля пять российских бойцов Игорь Дармешкин, Валентин Бизяев, Иван Кондратьев, Сергей Пономарев и Муса Султаев выступят в четвертьфинале чемпионата мира "Бои по правилам ТНА", который пройдет в Казани на площадке "Татнефть Арена".

27-летний супертяжеловес Игорь Дармешкин из Ставропольского края предпринял очередную попытку завоевать престижный трофей, на пути к которому в 1/4 финала предстоит сразиться с албанцем Франческо Ходжа.

В другом четвертьфинале победитель Кубка мира по кикбоксингу, 21-летний Валентин Бизяев из Перми встретится с 23-летним итальянским "Гриззли" Клаудио Истрате, в активе которого 48 профессиональных боев, из них 33 побед.

В весовой категории до 70 кг 30-летний москвич Иван Кондратьев из Москвы поспорит с голландцем Ильясом Букаюа.

24-летний Сергей Пономарев из Соликамска проведет второй профессиональный бой в весе до 80 кг с белорусским бойцом Дмитрием Барановым.

И, наконец, 25-летний Муса Султаев из Грозного, воспитанник академии карате киокусинкай Лечи Курбанова будет биться за путевку в полуфинал с 36-летним бельгийцем Гаувенбергом Мбамба.